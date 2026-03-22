Justin-Streit nach Oscar-Party: Usher bleibt völlig gelassen

Usher (47) zeigt sich nur eine Woche nach seiner heftigen Auseinandersetzung mit Justin Bieber (32) auf den Straßen von Los Angeles völlig unbeeindruckt. Der Sänger wurde entspannt durch die Stadt schlendernd gesichtet und von Fotografen abgelichtet, als wäre nichts gewesen. Die beiden Musiker waren erst kürzlich bei einer Oscar-After-Party von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) heftig aneinandergeraten, wie TMZ berichtete. Quellen aus Justins Umfeld bestätigten dem Portal, dass Usher mit "Energie und Wut" auf den Popstar zugegangen sei und es zu einem "hitzigen Wortgefecht" gekommen sei. Trotz dieser Spannungen scheint der Vorfall an Usher spurlos vorbeigegangen zu sein.

Nach Angaben von Quellen, die Justin nahestehen, kam es bei dem Streit zu keinem physischen Kontakt, auch wenn die Auseinandersetzung äußerst intensiv gewesen sein soll. Worüber genau die beiden Musiker stritten, ist bisher nicht bekannt. Die Konfrontation habe jedoch nicht allzu lange gedauert. Das letzte Mal wurden Justin und Usher gemeinsam im Jahr 2022 am Coeur d'Alene Lake in Idaho gesehen.

Insider berichten TMZ zudem, dass Justin derzeit offenbar versuche, sich von Menschen aus seiner Vergangenheit zu distanzieren. Eine Quelle aus seinem Umfeld verriet dem Portal sogar, dass der Popstar Usher gegenüber schon immer unhöflich gewesen sei. Die Beziehung zwischen den beiden Musikern scheint also schon länger angespannt zu sein. Usher hatte Justin einst entdeckt und maßgeblich zu seinem Durchbruch in der Musikindustrie beigetragen. Die beiden verband lange eine enge Verbindung, die nun jedoch offenbar getrübt ist.

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Getty Images Usher bei der Vanity Fair Oscar Party

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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ActionPress Justin Bieber und Usher im Jahr 2013