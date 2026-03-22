"Statement folgt": Marwin Klute will über Melissa auspacken

Marwin Klute (29) hat genug vom Schweigen. Der Realitystar kündigte jetzt auf Instagram ein ausführliches Statement über seine gescheiterte Beziehung an. Auch wenn er keine Namen nennt, ist für seine Follower klar, dass er über seine Ex-Freundin Melissa Heitmann (29) spricht. Die beiden nahmen gemeinsam an Temptation Island VIP teil, wo ihre Beziehung in die Brüche ging. In seinem Post offenbart Marwin, dass die Show die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen sei. Die Trennung in Kombination mit dem öffentlichen Druck habe ihm psychisch sehr zugesetzt. "Aus Liebe zu dir und großem Schmerz" habe er bisher geschwiegen, schreibt er.

In seiner emotionalen Nachricht erhebt Marwin schwere Vorwürfe gegen seine Ex. Sie, die einst sein "sicherer Hafen" gewesen sei, habe am meisten öffentlich gegen ihn gehetzt. "Du hast mich einfach für Reichweite und Follower geopfert", schreibt der 29-Jährige. Er habe alles eingesteckt, ohne sich zu verteidigen, weil er ihr nicht schaden wollte. Selbst danach habe er noch Kontakt zu ihr gesucht und seinen "kompletten Stolz verloren". Nun sei es aber Zeit für die Wahrheit. Er wolle zeigen, wer sie wirklich sei und warum er so gewesen sei. "Der ach so toxische und narzisstische Mann, der so schlimme Grenzen gesetzt hat", schreibt Marwin ironisch. Seinen Post beendet er mit den Worten: "Du wolltest das, nicht ich. So und jetzt schick doch deine Leute und lass mich zusammenschlagen!"

Nach dem Ende der sechsten Staffel von "Temptation Island VIP" lieferten sich Marwin und Melissa immer wieder öffentliche Streitereien im Netz. Einige Fans hatten Marwins Verhalten in der Show kritisiert und ihm unter anderem emotionalen Missbrauch vorgeworfen – eine Meinung, der Melissa damals zustimmte. Sie teilte in ihrer Instagram-Story Nachrichten von Followern, die Marwins Verhalten für schlimmer hielten als das von Aleksandar Petrovic (35). Nun scheint Marwin bereit zu sein, seine Sicht der Dinge zu schildern und seine Version der gemeinsamen Geschichte zu erzählen.

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute und Melissa Heitmann

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Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar