Angelina Jolie trennt sich von Hollywoods geheimem Juwel

Angelina Jolie (50) trennt sich von einem echten Stück Hollywood-Geschichte. Die Schauspielerin hat ihr weitläufiges Anwesen im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles für knapp 25.508.460 Euro auf den Markt gebracht. Das Grundstück im exklusiven Laughlin Park erstreckt sich laut TMZ über rund 2,1 Hektar und bietet auf etwa 11.000 Quadratfuß Wohnfläche insgesamt sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer. Und damit nicht genug: Ein Gästehaus, ein Poolhaus, ein Fitnessstudio und ein Teehaus machen das Ensemble zu einem privaten Resort. Für Angelinas sechs Kinder gibt es sogar ein verstecktes Baumhaus, das in dem üppig begrünten Gelände eingebettet ist.

Die Lage des Anwesens hoch oben in der Anlage bietet einen atemberaubenden Blick auf die Hollywood Hills und das Griffith Observatory. Angelina hatte das Grundstück im Jahr 2017 für rund 20.936.592 Euro erworben – kurz nach ihrer Trennung von Brad Pitt (62). Nun strebt sie mit dem Verkaufspreis einen deutlichen Aufschlag gegenüber dem damaligen Kaufpreis an. Zum Grundstück gehört zudem eine separate Garage mit eigener Sicherheitsstation.

Das Anwesen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ursprünglich wurde es im Jahr 1913 vom Architekten B. Cooper Corbett erbaut und später vom legendären Filmregisseur Cecil B. DeMille erweitert und bewohnt. Es soll außerdem Verbindungen zu Stummfilmlegende Charlie Chaplin (†88) gegeben haben sowie eine mutmaßliche Zusammenarbeit mit der renommierten Architektin Julia Morgan. Das Objekt gilt damit als eine der bedeutendsten Immobilien aus der Frühzeit Hollywoods und kommt nur sehr selten auf den Markt. Doch Angelina scheint sich nach der endgültigen Scheidung von Brad Pitt nun von diesem Stück trennen zu wollen.

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