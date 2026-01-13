Melissa Heitmann findet: Ex-Marwin ist schlimmer als Aleks

Die sechste Staffel von Temptation Island VIP ist vorbei – und Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (28) gehen inzwischen getrennte Wege. Nach der Wiedersehensfolge richten sich alle Augen auf Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) – Melissa veröffentlicht nun aber in ihrer Instagram-Story Nachrichten, die zeigen, dass einige Fans das Verhalten von Marwin rückblickend schlimmer finden als das von Aleks. "Aleks möchte an sich arbeiten, aber Marwin überhaupt nicht. Er ist sich nie einer Schuld bewusst", schreibt ihr ein Fan, ein anderer fügt hinzu: "Schade, dass alle nur über Aleks reden, aber man übersieht, dass Marwin ebenso emotionalen Missbrauch betreibt." Diese Meinung teilt auch die Influencerin.

"Genauso ist es – was ich in der Beziehung durchmachen musste, darf nicht verharmlost werden! Alle haben Mitleid mit Vanessa – versteht mich nicht falsch, das habe ich auch und das ist berechtigt – obwohl mir leider das Gleiche angetan wurde. Alles, was Vanessa sagt, wurde mit mir auch jahrelang gemacht. Aleks und Marwin nehmen sich nichts", betont Melissa und packt noch weiter aus: "Marwin hat sogar noch wesentlich frauenverachtendere Dinge gesagt und gemacht." Ihrer Meinung nach habe Marwin "Glück, dass Aleks in der Staffel war", da sonst der Fokus sehr viel mehr auf seinem Verhalten gelegen hätte.

Das Format verließen Melissa und Marwin noch gemeinsam. Ihre Probleme bekamen sie aber nicht in den Griff – beim Wiedersehen verrieten sie: "Wir sind nicht mehr zusammen." Zu diesem Zeitpunkt sei diese Entscheidung noch sehr frisch gewesen – erst wenige Tage zuvor sei Marwin endgültig aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. "Nach Temptation waren wir weiterhin zusammen. Es gab leider viele Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass Marwin sich nur kurzzeitig geändert hat – aber danach hat es sich wieder eingeschlichen wie vorher", erzählte das OnlyFans-Model.

Collage: Instagram, Imago Melissa Heitmann, Marwin Klute und Aleks Petrovic

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller