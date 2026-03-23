Antonia Hemmer verrät Details zur Babyplanung mit Leopold

Realitystar Antonia Hemmer hat ihren Fans bei einer Fragerunde auf Instagram spannende Einblicke in ihre Beziehung und ihre Zukunftspläne gegeben. Dabei sprach die Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2022 offen über die gemeinsame Familienplanung mit ihrem Partner Leopold. "Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Am liebsten so zwei bis drei mit wenig Abstand, aber wir wollen uns da auch noch ein wenig Zeit lassen", verriet die 25-Jährige ihren Followern. Dabei witzelte Antonia auch über den Druck von außen: "Auch wenn meine Eltern am liebsten schon zehn Enkelkinder hätten", schrieb sie. Mit Leopold scheint die gebürtige Fränkin endlich ihren Traummann gefunden zu haben.

Wie lange genau die Beziehung schon besteht, konnten die beiden allerdings gar nicht so genau sagen. "Gute Frage - wir haben kein Datum, aber wir haben uns seit unserem ersten Date eigentlich verhalten, als wären wir zusammen und das ist fast ein Jahr her! WAHNSINN wie schnell die Zeit vergeht", erklärte Antonia. Die Blondine hatte erstmals Mitte vergangenen Jahres offenbart, dass sie wieder vergeben sei, ihren Partner aber zunächst geheim gehalten. Erst im Dezember zeigte sie Leopold dann zum ersten Mal auf ihrem Instagram-Kanal. Auf die Frage, ob der Frankfurter handwerklich begabt sei, antwortete sie: "Dafür hat er andere Talente."

Neben ihrer Beziehung sprach Antonia auch über ihre finanzielle Absicherung durch Immobilien. Die Influencerin besitzt bereits zwei vermietete Wohnungen sowie ein Haus, in dem sie mit Leopold wohnt. "Mit meinen Wohnungen läuft alles super, (...) jedenfalls höre ich nichts von den Mietern, das ist ein gutes Zeichen", berichtete sie. Ihr Plan sei es, ihr Immobilien-Portfolio weiter auszubauen, um irgendwann möglichst unabhängig zu sein. "Gerade in dieser ganzen Social-Media-Bubble ist es so, so wichtig, sich abzusichern, falls morgen alles vorbei ist", betonte die 25-Jährige. Auch beim gemeinsamen Urlaub auf Ko Samui hatten Antonia und Leopold sich bereits mit Immobilien beschäftigt und luxuriöse Villen auf der thailändischen Insel besichtigt, sowohl für die private Nutzung als auch zur Vermietung.

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, Netz-Bekanntheiten