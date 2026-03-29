Patrick Romer will Buch über Beziehung mit Antonia schreiben

Patrick Romer (30) und Antonia Hemmer (25) waren zwei Jahre lang ein Paar, bevor ihre Beziehung 2022 während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zu Ende ging. Seitdem herrscht zwischen den beiden Realitystars Funkstille. Jetzt hat Patrick im Interview mit Promiflash auf der Fashionshow von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Wirtshaus Berlin eine überraschende Ankündigung gemacht: "Irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber, weil man bräuchte ein Studium, um diese Beziehung vollends zu verstehen", erklärte der TV-Bauer und fügte hinzu: "Dann könnte man auch mal wirklich meine Seite verstehen."

Wann genau Patrick an seinem Buch arbeiten wird, machte er ebenfalls deutlich. "Irgendwann mache ich das, wenn ich mal viel Zeit habe und wenig Geld, dann schreibe ich ein Buch", verriet er augenzwinkernd im Gespräch. Dabei betonte der Realitystar, dass bisher nur ein Bruchteil der tatsächlichen Geschehnisse an die Öffentlichkeit gelangt sei. "Was da alles passiert ist. Das ist 1 Prozent, den man gesehen oder mal gehört oder gelesen hat. 99 Prozent schlummern noch auf meinem Handy – und irgendwann mal schreibe ich alles auf", so Patrick weiter.

Patrick und Antonia hatten sich beim Dreh einer Realityshow kennengelernt und waren anschließend zwei Jahre lang zusammen. Ihren größten gemeinsamen Erfolg feierten die beiden im "Sommerhaus der Stars", aus dem sie als Gewinner hervorgingen. Doch trotz des Triumphs bedeutete die Show das Ende ihrer Beziehung. Patrick hatte bereits Anfang des Jahres im Dschungelcamp über die gescheiterte Partnerschaft gesprochen und dabei erklärt, dass die Beziehung wohl "von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt" gewesen sei und es "viele Dinge" gegeben habe, die nicht gepasst hätten.

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Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und seine damalige Freundin Antonia Hemmer

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Imago Patrick Romer bei der Ankunft der Dschungelcamp-2026-Kandidaten am Flughafen Frankfurt Main, 11.02.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026