Antonia Hemmer und Leopold erwägen Villa-Kauf auf Ko Samui

Antonia Hemmer (25) und Leopold Krey machen derzeit Urlaub auf der thailändischen Insel Ko Samui – und am letzten Tag ihrer Reise wird es überraschend richtig spannend. Das Paar hat sich spontan dazu entschieden, luxuriöse Villen zu besichtigen, die es möglicherweise kaufen möchte. "Ihr werdet nicht glauben, wo wir gerade hinfahren! Ich bin so aufgeregt! Wir schauen uns heute einfach Häuser zum Kauf an! Haben uns so in diese Insel verliebt und spielen mit dem Gedanken, etwas zu kaufen, sowohl privat als auch für die Vermietung", verkündete Antonia begeistert in ihrer Instagram-Story. Die Influencerin und ihr Partner ließen sich zwei Villen zeigen, die auf den Bildern schon atemberaubend ausgesehen hätten.

Die erste Immobilie kostet rund 600.000 Euro und bietet über 700 Quadratmeter Wohnfläche auf einem Eckgrundstück. "Es ist so crazy, was man hier für sein Geld im Vergleich zu Deutschland bekommt", schwärmte Antonia von den Preisen auf Ko Samui. Zu Videos, die das Innere des Hauses zeigen, schrieb sie: "Ich hatte die ganze Zeit ungelogen so Gänsehaut." Auch die zweite Villa, die komplett möbliert und dekoriert ist, habe die Influencerin aus den Socken gehauen. Die Pläne für eine mögliche Immobilie seien klar. "Unser Plan wäre es, sie für ein paar Wochen im Jahr selbst zu nutzen und in den anderen Monaten als Airbnb zu vermieten, an euch oder eben auch an Freunde/Familie", erklärte sie ihren Followern.

Antonia plant nicht nur, ein Eigenheim mit Leopold zu kaufen, sondern auch, dass er ihr einen Heiratsantrag macht. Vor rund zwei Monaten hatte Antonia mit einem ganz besonderen Instagram-Beitrag ihre Community begeistert. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ein Video beim Rehe-Füttern und schrieb dazu eine emotionale Liebeserklärung an Leopold. "Ich bin vielleicht nicht die Erste, die er küsst, aber die Erste, die er heiratet", erklärte sie ihren Followern. Sie betonte außerdem, dass sie die Hochzeit schon "manifestiert" habe. Die Fans waren begeistert und kommentierten fleißig, während Leopold ein rotes Herz unter dem Beitrag hinterließ.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, März 2026

Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026