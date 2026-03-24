Haben sich Patrick und Ex Antonia nach Dschungel versöhnt?

Patrick Romer (30) hat jetzt verraten, wie es nach seinen Aussagen im Dschungelcamp über Ex-Freundin Antonia Hemmer (25) zwischen ihnen steht. Am Rande der Fashionshow von Eric Sindermann (37) erklärte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash, dass es bis heute zu keinem klärenden Gespräch gekommen sei. Stattdessen herrscht zwischen den beiden weiterhin komplette Funkstille – und daran soll sich offenbar auch nichts mehr ändern.

Im Dschungelcamp hatte Patrick ausführlich über die gemeinsame Vergangenheit gesprochen und damit die frühere Beziehung erneut in den Fokus gerückt. Inhaltlich ging es dabei um seine persönliche Sicht auf die Beziehung und deren Ende. Nun stellt er klar: "Da ist Funkstille seit Ende 2022 – und es soll auch so bleiben." Gleichzeitig betont er, dass ihn das Kapitel nicht wirklich loslässt: "Aber trotzdem werde ich natürlich immer wieder mit diesem Thema konfrontiert..."

Antonia selbst hatte sich bereits vor zwei Monaten öffentlich zu Patricks Aussagen geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Im Gespräch mit RTL hielt sie Patrick vor, sich selbst in Widersprüche zu verstricken: "Als ich das natürlich dann auch im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir so, also vor ein paar Tagen sagst du im Interview noch, ich bin devot, also dir unterwürfig und mache alles, was du willst. Und dann, ein paar Tage später, bin ich übergriffig und mache genau das Gegenteil", stellte Antonia klar. Sie verstand nicht, wie sie gleichzeitig unterwürfig und übergriffig gewesen sein sollte. "Er verstrickt sich da irgendwie selber in irgendwelche Theorien", sagte sie damals.

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RTL, Imago / Eventpress Collage: Patrick Romer und Antonia Hemmer, Realitystars

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RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025