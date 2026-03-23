Er ist im TV: Dürften Serkan Yavuz' Töchter in Realityshows?

Serkan Yavuz (32) ist ein bekanntes Gesicht der Realityszene – doch würde er seinen Töchtern Nova und Valea den gleichen Karriereweg ermöglichen? In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" spricht der Realitystar ganz offen darüber, wie er zu einer möglichen TV-Karriere seiner beiden Mädchen steht. Seine Antwort überrascht: "Ganz ehrlich, ich bin euch da superehrlich, ich würde ihnen abraten. Ich würde sagen: 'Schatz, egal wer von beiden, Maus, bitte mach es nicht. Glaube mir, lass uns bitte einen anderen Weg finden, mit dem du Geld verdienst'", erklärt Serkan im Podcast. Ein striktes Verbot kommt für ihn jedoch nicht infrage – jeder dürfe seinen eigenen Weg gehen.

Stattdessen möchte Serkan seine Erfahrungen mit seinen Töchtern teilen und sie vor den Schattenseiten des Reality-Geschäfts warnen. Der Influencer begründet seine Haltung damit, dass sich Reality aktuell in eine eher negative Richtung entwickle. "Meine Kinder sind mir heilig, deswegen möchte ich immer das Beste für sie", betont er. Besonders hart wäre es für ihn, mit ansehen zu müssen, wie seine Kinder beleidigt werden. Den Hass und die Anfeindungen, die im Reality-TV oft dazugehören, möchte er seinen beiden Mädchen unbedingt ersparen.

Schon vor einigen Wochen hatte Serkan offen ausgesprochen, wie sehr ihm seine beiden Mädchen durch eine schwere Zeit geholfen haben. In seinem Podcast schilderte er damals, dass ihn die Dschungelcamp-Teilnahme von Samira Yavuz (32) und die damit verbundene Diskussion um die Vergangenheit schwer aus der Bahn geworfen hatte. Die längste Trennung von Nova und Valea habe ihn zusätzlich an seine Grenzen gebracht. "Ich war wirklich tot innerlich. Ich war so tot, wie noch nie", gestand der Realitystar damals. Erst das Wiedersehen mit seinen Töchtern habe ihm neue Kraft gegeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova Skye Sya

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar