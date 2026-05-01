Valea spricht von Geistern: Spukt es in Serkan Yavuz' Haus?

Serkan Yavuz (33) sorgt mit einer gruseligen Beichte für Gänsehaut bei seinen Fans: In der aktuellen Folge seines Podcasts "UnReal" erzählt der Realitystar, dass es in seinem Haus offenbar nicht mit rechten Dingen zugeht. Immer wieder nehme er eine merkwürdige Energie wahr und bemerke eine dunkle Präsenz, die an ihm vorbeihusche. Besonders beunruhigend für den Realitystar: Auch seine kleine Tochter Valea reagiert offenbar sensibel auf die unerklärlichen Vorkommnisse. "Jetzt passt auf. Das ist so krass, ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Valea hat einfach schon zweimal gesagt: 'Papa, Angst, Angst. Geist, Geister.' Ich schwöre es euch, wenn ich lüge, soll ich tot umfallen", erzählt er.

Seitdem hört der ehemalige Sommerhaus-Gewinner offenbar noch genauer hin und achtet auf jede Kleinigkeit in den eigenen vier Wänden. Er berichtet von Momenten, in denen Türen zuschlagen, obwohl keine Fenster offen sind, und Situationen, in denen er auf der Couch sitze und denke, ein schwarzer Schatten würde an ihm vorbeihuschen. "Ich habe mir sagen lassen, Geister sind nicht direkt etwas Negatives. Aber so etwas macht mir Angst. Also, wirklich. Ich bin gar kein Fan davon, irgendwie mit Geistern im Hause zu sein. Generell will ich auch damit wenig Berührungspunkte haben, aber ich spüre es manchmal auch", beschreibt er seine Wahrnehmung.

Den Gedanken an eine rein zufällige Erklärung scheint Serkan dabei kaum beruhigend zu finden, denn im Podcast holt er eine weitere unheimliche Erinnerung hervor. Er erzählt von einem sogenannten Energietherapeuten, bei dem er vor einiger Zeit gewesen sei. Dieser habe ihm mal gesagt, in der Gegend, in der das Haus steht, habe es früher wohl einmal ein Massengrab gegeben. Allein diese Vorstellung versetze ihn bis heute in Aufruhr: "Wenn ich an solche Sachen denke, ich schwöre, mir läuft es eiskalt den Rücken runter." Gleichzeitig versucht der 33-Jährige, sich zu informieren, wie andere mit solchen Gefühlen umgehen, und überlegt laut, ob Räucherrituale ein Ansatz sein könnten: "Ich weiß es nicht, soll ich es jedes Mal alles ausräuchern?"

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Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026