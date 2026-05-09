Reality-Jagd: So reagieren die "The Hunt"-Promis aufeinander

Ab dem 12. Mai jagen sich in der neuen Realityshow "The Hunt" acht bekannte Gesichter gegenseitig durch einen Wald in Bulgarien – und das unter denkbar spannenden Bedingungen. Denn beim Start der Show stehen alle Teilnehmer mit verbundenen Augen im Kreis und wissen nicht, auf wen sie treffen werden. Als die Binden fallen, kommt es zu ersten Reaktionen, die das Stimmungsbild für die ganze Show prägen. Im Interview mit ProSieben haben Gloria Schwesinger (33), Valentina Principessa, Aaron Königs (31), Serkan Yavuz (33), Caro Robens und Cecilia Asoro (30) verraten, was ihnen in diesem Moment durch den Kopf ging.

Die Gedanken der Kandidaten könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Gloria begann nach eigenen Angaben sofort damit, mögliche Allianzen zu analysieren: "Ich wusste sofort: Es wird bestehende Allianzen geben! Und das machte es automatisch schwieriger." Valentina dagegen scannte die Gruppe nach Freund und Feind und freute sich über Aarons Anwesenheit. Aaron selbst zeigte sich weniger begeistert, als er Serkan erblickte: "Mein erster Gedanke: Och nö, Serkan ist dabei. Der kennt meine Stärken und wird gegen mich spielen." Serkan wiederum beschrieb die ganze Szenerie als actionfilmartig und setzt auf eine knallharte Einzelkämpferstrategie: "Die anderen sind für mich Schachfiguren, die ich Schritt für Schritt beiseiteschiebe." Caro hingegen kannte bei ihrer Ankunft kaum jemanden – mit einer Ausnahme: Sie erkannte Cecilia und freute sich auf sie. Und Cecilia selbst ließ sich von der Überraschung nicht aus der Ruhe bringen: "Die Spiele können beginnen!"

Caro hat inzwischen auch verraten, wie sich das Format für sie ganz am Anfang angefühlt hat. "Als ich das erste Mal von 'The Hunt' gehört habe, konnte ich mir so gar nichts darunter vorstellen", sagte sie zu Promiflash. Dazu kam: "Da ich dazu noch ein absoluter Frischling in der Welt der Reality bin, ist für mich eh alles noch sehr neu und aufregend." Gerade weil "The Hunt" ein neues Format gewesen sei, sei bei ihr die Spannung besonders groß gewesen: "Und dann noch gerade ein neues Format, wo man gar nicht weiß, was auf einen zukommt, das ist schon sehr aufregend." Doch sobald es ernst wurde, wollte die Fitness-Influencerin offenbar keine Schwäche zeigen. "Wenn ich mich einmal auf etwas einlasse, gebe ich auch alles", betonte Caro.

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Joyn Caro Robens, "The Hunt"-Kandidatin