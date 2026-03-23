Groß aussortiert: Sie fliegen als Nächstes bei "The 50"

In der dritten Staffel von The 50 sorgte das erste Spiel der Runde für ein wahres Abstimmungsdrama. Die Kandidaten mussten in Duos ein kompliziertes Puzzle zusammensetzen. Am Ende blieben sechs Duos übrig, doch nur jeweils ein Teampartner musste auf die Verliererbank – wer das war, entschieden die Teams selbst. Zusammen mit vier weiteren Kandidaten aus einer vorherigen Runde standen plötzlich zehn Verlierer auf der Abschussliste. Die Gewinner erwartete ein Schock im Entscheidungsraum: Sie hatten gehofft, mindestens drei, vier oder fünf Mitstreiter retten zu können. Doch der Löwe verkündete knallhart: "Es gibt zehn Verlierer und sie alle hoffen auf eure Gnade. Viele von ihnen haben sich für euch geopfert. Das war sehr nobel – und auch sehr naiv, denn jetzt wird es richtig bitter: Ihr könnt heute nur einen der Verlierer vor dem Exit retten."

Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als der Löwe ankündigte, dass keine Absprachen getroffen werden dürfen und nur drei Minuten Zeit für die Entscheidung bleiben. Am Ende mussten Chris Töpperwien (52), Ron Bielecki (27), Marc-Robin Wenz, Philo Kotnik, Luca Valerio, Leandro Fünfsinn, Germain Wolf und Schauspieler Raúl Richter (39) die Show verlassen. Zwischen Mario Basler (57) und Lucas Baltruschat kam es zu einem Unentschieden, woraufhin die Gewinner eine Stichwahl binnen einer Minute durchführen mussten. Doch auch diese brachte keine Entscheidung, sodass der Löwe nachgab und beide Kandidaten weiter mitmachen ließ.

Im nächsten Spiel war blitzschnelles Reagieren gefragt. Die Kandidaten standen in einem Sechseck und mussten auf die Kommandos des Löwen reagieren. Zwischen den Anweisungen "Rein", "Raus" und "Rum" wechselte er hin und her – die Spieler mussten sich entweder drehen oder in oder aus dem Sechseck springen. Der Löwe wurde dabei immer schneller, was das Ganze schwieriger machte. Acht Verlierer mussten um ihren Verbleib in der Show zittern, vier durften gerettet werden. Raus sind Leon Shankara, Richard Cwiertnia, Mario und Realitystar Maria Bell.

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Amazon Prime Die Kandidaten der dritten Staffel von "The 50"

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Imago Raúl Richter, Januar 2026

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Imago Mario Basler bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50" im Cinedom Köln am 05. März 2026

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