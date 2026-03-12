"The 50"-Auftakt: Dieser Star ist schon jetzt Fan-Favorit

The 50 ging gerade erst los, doch einer scheint schon die Fan-Herzen erobert zu haben. Die Auswahl ist bei 50 Kandidaten groß – manche fallen mit einer großen Klappe auf, manche mit Zurückhaltung. Auf dem Instagram-Account von Prime Video sammeln sich Kommentare, in denen ein Großteil der Fans sich schon für einen Teilnehmer als Gewinner ausspricht: YouTuber C-Bas. "Ich bete, dass C-Bas das Ding holt… Sympathisch wie kein anderer", schreibt ein Fan. Und weitere schließen sich an: "Drücke beide Daumen C-Bas, wenigstens einer mit Verstand und Humor, ohne Theater." Aber auch Bauer sucht Frau-Ikone Narumol hat schon viele Fans: "Narumol und Gitta Saxx sind mit Abstand die sympathischsten und herzensgut. Ich gönne euch den Sieg am meisten."

Bei "The 50" treffen Realitystars und Influencer aus allen Kategorien aufeinander. Neben bekannten TV-Gesichtern wie Kate Merlan (39), Marc-Robin Wenz, Claudia Obert (64) oder Chris Töpperwien (52), sind auch kleinere Influencer oder TikToker dabei. Ehemalige Sportler wie Ex-Fußballer Mario Basler (57) oder der ehemalige Tennis-Profi Daniel Köllerer (42) oder Schauspieler wie Raúl Richter (39) und Martin Semmelrogge (70) bilden da eher die Ausnahme. Einen Unterschied bei den Spielen macht das aber nicht, denn hier zählen Geduld und Konzentration, weniger die TV-Erfahrung. Im zwischenmenschlichen Kontakt im Schloss fällt dann aber schon eher auf, wer viel Erfahrung mit Reality hat.

Mit dieser Staffel geht "The 50" schon in die dritte Runde. Das Prime-Video-Format hat den wohl größten Cast in der deutschen Reality-Geschichte. Hier treffen zerstrittene ehemalige Freunde und Ex-Paare aufeinander. Manch einer, wie beispielsweise Sam Dylan (35), war schon mehrfach dabei – gewonnen hat er aber noch nicht. Vergangene Staffel nahm die Schweizer Influencerin Raffa Plastic den begehrten Pokal mit nach Hause. Sie löste Vorjahressieger Paco Herb ab, der in der zweiten Staffel bereits vor dem Finale seine Koffer packen musste. Er hatte sich eine Frauenallianz zum Feind gemacht, was ihm letztendlich zum Verhängnis wurde.

Amazon MGM Studios Promo-Bild der dritten "The 50"-Staffel, 2026

Amazon MGM Studios C-Bas' Promo-Foto für "The 50"

Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic mit dem "The 50"-Pokal