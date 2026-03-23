Ismet bezieht Stellung: Ist er Kader Loth fremdgegangen?

Ismet Atli (55) spricht Klartext zu den Trennungsgerüchten rund um seine Ehe mit Realitystar Kader Loth. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) stellte sich der Unternehmer jetzt gegenüber Promiflash den heiklen Fragen nach Fremdgehen, Fremdflirts und fehlender Nähe. Denn das Ehe-Aus der beiden hatte zuletzt für reichlich Schlagzeilen gesorgt: Kader befindet sich nach eigenen Angaben in den Wechseljahren, habe keine Lust mehr auf Intimitäten – und soll ihrem Mann vorwerfen, sich anderweitig Trost zu suchen. Wie steht Isi wirklich zu den Vorwürfen, und wie geht es für das Paar nun weiter?

Im Gespräch mit Promiflash räumt Ismet ein, dass auch bei ihm nicht alles glattlief. Er habe lange Geduld gehabt, dann aber selbst mit einer Art Midlifecrisis zu kämpfen gehabt. Wörtlich erklärt er: "Irgendwann mit meiner Midlifecrisis, die man mir vorwirft, schießt mir natürlich alles ins Gehirn. Und dann baue ich mal Scheiße." Gleichzeitig betont der Ex-Ehemann von Kader, dass ihm Fremdgehen nachgesagt werde, obwohl er sich selbst eher als Fremdflirter sieht: "Okay, ich habe zwar geflirtet, aber fremdgehen… Also, das würde ich sowieso nicht zugeben. Selbst wenn ja." Die Situation zwischen den beiden beschreibt er als völlig unklar: "Da ist irgendwie so alles in der Luft. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht." Hoffnung setzt er vor allem auf die aktuellen Behandlungen, denen sich Kader wegen ihrer Wechseljahresbeschwerden unterzieht. Er wünsche sich, dass seine Frau durch die Therapien wieder mehr Lust auf Nähe entwickelt, dann könne aus seiner Sicht wieder alles "in Lot" kommen.

Bis dahin scheint Ismet sein eigenes Liebesleben jedoch nicht komplett auf Eis zu legen. Gegenüber Promiflash verrät er offen, dass er derzeit durchaus für neue Bekanntschaften zu haben sei. Zur Begründung verweist er auf angebliche Dates seiner Frau: Kader solle sich nach seiner Darstellung mit einem rund 70-jährigen Rentner treffen. "Weil wenn sie da schon so einen Rentner datet, dann date ich hier, mache ich, was ich will. Also ja", fasst er seine aktuelle Einstellung zu möglichen Dates zusammen. Kader und Ismet hatten ihre Ehe bislang immer wieder gemeinsam im Rampenlicht präsentiert, etwa bei TV-Auftritten und Events. Über gemeinsame Kinder verfügt das Paar nicht, stattdessen stand in der Beziehung der beiden häufig das Thema Leidenschaft im Fokus.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Ismet Atli und Kader Loth, November 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Ismet Atli