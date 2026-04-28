TV-Fehde beendet: Prinz Frédéric und Kader Loth trinken Wein

Nach mehr als zwei Jahrzehnten voller gegenseitiger Verachtung haben Frédéric Prinz von Anhalt (82) und Kader Loth (53) endlich Frieden geschlossen. Wie Bunte berichtete, wurden die beiden Reality-TV-Bekanntheiten kürzlich im Berliner Nobelrestaurant Borchardt gesichtet – gemeinsam beim Essen, sichtlich entspannt und bester Laune. Bei Wein und Wiener Schnitzel sollen die einstigen Erzfeinde sogar miteinander gelacht haben, was Augenzeugen des unerwarteten Treffens kaum glauben konnten. Frédéric bestätigte gegenüber Bunte anschließend die Versöhnung: "Wir haben uns das erste Mal ohne Kameras gesehen und konnten ganz entspannt sprechen. Dabei haben wir gemerkt, dass wir ohne das Scheinwerferlicht sehr gut auskommen und uns sogar sympathisch finden."

Der Prinz zeigte sich im Gespräch mit dem Magazin sichtlich beeindruckt von der Kader, die er bisher vor allem aus TV-Produktionen kannte: "Ich war sehr überrascht, weil sie privat so ganz anders ist als in einer TV-Show. Sie ist sehr feminin und zeigt ihre Intelligenz. In der Show ist sie immer nur am Schimpfen." Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass ihm das Geschehene aus der Vergangenheit verziehen wurde: "Ich hoffe, sie hat mir meine Pinkel-Nummer verziehen. Denn das Leben ist zu wertvoll, um zu streiten. Das hätten wir einfach viel früher machen sollen." Zuletzt hatten beide in der Sendung "Kampf der Realitystars" aufeinandergetroffen – an eine Annäherung war dort noch nicht zu denken gewesen.

Der Ursprung ihrer jahrelangen Fehde liegt 21 Jahre zurück. 2005 trafen Frédéric und Kader in der ProSieben-Show "Die Burg – Prominent im Kettenhemd" aufeinander. Dort urinierte der Prinz in Kader Loths Badewasser – die Realitydarstellerin berührte das Wasser sogar bereits mit der Hand, bevor sie im letzten Moment gewarnt wurde. Was folgte, war ein öffentlichkeitswirksamer Gerichtsprozess und jahrelange Funkstille zwischen den beiden. Diese Episode gilt bis heute als eine der berüchtigtsten Szenen der deutschen Reality-TV-Geschichte.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Kader Loth, Frédéric von Anhalt

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Imago Kader Loth bei der 2‑Jahres‑Geburtstagsfeier des Restaurants Berg und Tal in Berlin

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Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025