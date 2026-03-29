Mit Kader zusammen? Auf diese TV-Shows hätte Isi Atli Lust

Ismet Atli (55) hat im Gespräch mit Promiflash am Rande von Eric Sindermanns (37) Fashionshow über seine künftigen TV-Pläne gesprochen. Der Realitystar, der erst kürzlich die Trennung von Kader Loth (53) öffentlich gemacht hatte, zeigte sich offen für verschiedene Formate. Besonders das Dschungelcamp würde ihn reizen, wie er verriet: "Der Dschungel wäre zum Beispiel so eine richtige Herausforderung für mich." Auch die Promi-Variante von Big Brother stehe ganz oben auf seiner Wunschliste. "Promi Big Brother und Promis unter Palmen sind Formate, die mir gefallen. Villa der Versuchung wäre auch cool", erklärte Isi weiter. Allerdings betonte er auch, dass zunächst konkrete Anfragen kommen müssten, bevor er sich näher mit den Möglichkeiten beschäftige.

Besonders interessant: Trotz der Trennung von Kader kann sich Isi durchaus vorstellen, gemeinsam mit ihr vor der Kamera zu stehen. "Mit Kader kann ich mir grundsätzlich TV-Shows vorstellen. Am besten sogar eine Doku", erklärte der Unternehmer gegenüber Promiflash. Zu sehr ins Detail wolle er jedoch nicht gehen. "Aber also Einzelheiten. Keine Ahnung. Man redet ja nicht über ungelegte Eier, oder?", fügte er hinzu und machte damit deutlich, dass es bislang noch keine konkreten Pläne gibt.

Im gleichen Gespräch betonte Isi außerdem, dass das Verhältnis zu Kader trotz der Trennung weiterhin gut blieb. "Eigentlich ist unser Verhältnis sehr, sehr gut. Bis auf ein Problem, das ja jetzt über Jahre geht", erzählte der Unternehmer im Interview. Trotzdem räumte Isi ein, dass die Situation für beide nicht einfach war. "Ich glaube, das geht einen Tag gut. Und am nächsten Tag vermisst man sich wieder", gab er ehrlich zu.

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Imago Kader Loth und Ismet Atli

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