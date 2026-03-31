Serkan Yavuz rechnet öffentlich knallhart mit Kader Loth ab

Serkan Yavuz (33) macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der Realitystar nahm Anfang des Jahres an den Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" teil, wo auch Kader Loth (53) mit von der Partie war. Doch anstatt harmonisch miteinander auszukommen, scheint es zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten ordentlich gekracht zu haben. In der neuesten Folge seines Podcasts "unReal" teilt Serkan nun kräftig gegen Kader aus und lässt dabei kein gutes Haar an ihr. "Kleiner Spoiler an dieser Stelle: Sie ist, auf gut Deutsch gesagt, ein Biest. Und sie hat so den Boden unter den Füßen verloren. Leute, ich habe es jetzt bei Reality Queens gesehen. Ich sehe einfach, diese Frau ist wirklich nicht mehr klar im Kopf", wettert er und ergänzt später: "Ich habe einfach so einen Piss auf die, weil die Alte so auf alle Mittel zurückgegriffen hat."

Was zwischen den beiden genau passiert ist, lässt der 33-Jährige offen. Er betont: "Ich habe nie ein Problem mit ihr gehabt. Ich möchte nur, dass ihr ein bisschen Spice bekommt: Da wird es noch richtig krachen." Serkan vermutet, dass Kader in ihm einen persönlichen Trigger gesehen habe, weil bei ihr privat einiges vorgefallen sei. Noch deutlicher wird er, als er sagt, dass längst nicht alles im Fernsehen gezeigt werde. "Es wird eh nicht alles gezeigt werden, sonst würde sie gecancelt werden – dein Glück, Kader. Nach 28 Jahren wäre es auch besser, wenn du einfach mal sagst: 'Tschüss, ich habe abgedient, es reicht'", so der Realitystar weiter. Er wirft Kader vor, sie habe versucht, "über Leichen zu gehen" und Sachen gemacht, die dem Sender und der Produktion zu heikel gewesen seien.

Serkan macht deutlich, dass er sich von niemandem mehr einschüchtern lasse. "Ich möchte auch so ein bisschen über sie lästern, weil ich Bock drauf habe, weil ich mir nichts mehr gefallen lasse. Von keiner Kader Loth, von keinem Namen dieser Welt, egal, wer vor mir steht. Ich sche*ß auf sie alle. Wenn mir jemand dumm kommt und mir Unrecht tut beziehungsweise mir Sachen unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann werde ich das in Zukunft beim Namen nennen", stellt er klar. Der Realitystar verspricht seinen Zuhörern außerdem weitere Enthüllungen bei der Ausstrahlung von "Kampf der RealityAllstars", wo es ordentlich zur Sache gehen soll. "Deswegen, Lust auf mehr? Herzlich willkommen später bei KDRS, wird super", so Serkan abschließend.

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Joyn / René Lohse, Imago Collage: Serkan Yavuz und Kader Loth

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026