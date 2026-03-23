Name verraten: Ex-GNTM-Girl Chanel Silberbergs Sohn ist da

Chanel Silberberg (25) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin verkündete die freudige Nachricht mit einem Foto auf Instagram und gewährte ihren Followern damit einen ersten intimen Einblick in ihr neues Leben mit Baby. Auf dem Schnappschuss ist die winzige Hand ihres neugeborenen Sohnes zu sehen. Dazu schrieb die frischgebackene Mama: "Du vervollständigst unsere Herzen, Levi." Der kleine Junge kam am 21. März 2026 zur Welt und bringt 3800 Gramm auf die Waage. Er ist 56 Zentimeter groß und scheint bei seinen Eltern das große Glück perfekt zu machen.

In ihrer Story teilte Chanel zudem ein weiteres emotionales Foto, das ihren Freund Tom mit dem Neugeborenen im Arm zeigt. Zu dem berührenden Schnappschuss schrieb sie mit einem roten Herz-Emoji: "Meine Welt." Die Fans der GNTM-Bekanntheit sind von der Verkündung des Babyglücks sichtlich gerührt und überhäufen die junge Mutter in den Kommentaren mit liebevollen Glückwünschen.

Ihre Schwangerschaft hatte Chanel bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht. In einem Instagram-Video am Strand zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Partner Tom, wobei das Paar Ultraschallbilder und winzige Babyschuhe in die Kamera hielt. Beide strahlten vor Glück, tauschten verliebte Küsse aus und streichelten zärtlich Chanels Bauch. "Unser großes, kleines Geheimnis", schrieb das Model damals zu dem emotionalen Clip.

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Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, ehemalige GNTM-Kandidatin

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Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg mit ihrem Partner Tom und ihrem Baby, März 2026

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Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberbergs Partner Tom mit dem Neugeborenen, März 2026