Nur mit Rosen bedeckt: Sydney Sweeney posiert oberkörperfrei

Sydney Sweeney (28) sorgt für Aufsehen mit ihrer neuesten Kampagne für ihre Dessous-Marke SYRN. In einem gewagten Foto auf Instagram präsentiert sich die Euphoria-Darstellerin oberkörperfrei und bedeckt ihre Brust lediglich mit einem Strauß roter Rosen. Auf der Aufnahme kniet die Schauspielerin auf einer weichen Unterlage und trägt zarte weiße Spitzenwäsche, kombiniert mit Strumpfhaltern und High Heels. Ihr blondes Haar fällt ihr dabei über die Schultern, während sie die Rosen nah an ihre Brust hält.

Der Beitrag dient nicht nur als visueller Hingucker, sondern kündigt auch die nächste Produktveröffentlichung der Marke an. Die Fans reagierten begeistert auf die Kampagne und überhäuften die Kommentarspalte mit Lob. Viele nannten die Kampagne "ikonisch" oder "umwerfend". Ein Fan-Account schrieb: "Mein süßes Syd". Ein anderer kommentierte: "Das ist purer Stil". Und weiter heißt es: "Das schönste Mädchen überhaupt".

Sydney gründete SYRN im Januar und ließ sich dabei von ihren eigenen Erfahrungen inspirieren. "Ich trug schon in der sechsten Klasse Körbchengröße 70E und habe mich nie selbstbewusst gefühlt", verriet sie in einem Interview mit US Weekly. Erst durch ihre Rolle als Cassie in "Euphoria" habe sie gelernt, ihren Körper zu akzeptieren. Die Marke bietet mittlerweile 44 Größen in vier verschiedenen Kollektionen an. "Ich wollte eine Lingerie-Marke bauen, die Frauen versteht", erklärte die Schauspielerin ihre Vision.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin