"Der Teufel trägt Prada 2": Sydney Sweeney rausgestrichen

Sydney Sweeney (28) wäre fast in einem der meisterwarteten Kinofilme des Jahres zu sehen gewesen: In "Der Teufel trägt Prada 2" war ein Gastauftritt der Schauspielerin geplant – doch der wurde letztendlich wieder gestrichen. Wie Entertainment Weekly berichtet, sollte die "Euphoria"-Darstellerin gleich zu Beginn des Films in einer kurzen Szene auftreten, in der sie sich selbst spielt. Bereits im Sommer 2025 hatten Spekulationen über eine Beteiligung von Sydney die Runde gemacht, nachdem sie am Set des Films gesichtet worden war.

In der nun gestrichenen Szene hätte sie von der Figur Emily Carlton eingekleidet werden sollen – einer Charakterin, die im Film als Leiterin der US-Niederlassung von Dior tätig ist. Die Sequenz war als Einführung für Emily gedacht und war dem Bericht zufolge rund drei Minuten lang. Letztendlich habe die Szene strukturell nicht zum Rest des Films gepasst, weshalb die Entscheidung getroffen wurde, sie aus dem finalen Schnitt herauszunehmen. Das sei eine schwierige Entscheidung gewesen, heißt es weiter, und das Team sei Sydney für ihre Teilnahme an den Dreharbeiten dankbar. Die Schauspielerin selbst hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert. "Der Teufel trägt Prada 2" startet am 30. April in den deutschen Kinos.

Der neue Film ist die direkte Fortsetzung des 2006er-Originals "Der Teufel trägt Prada" mit Anne Hathaway (43) und Meryl Streep (76). Darin kehrt Annes Figur, die Journalistin Andy Sachs, zum Modemagazin "Runway" zurück, wo Chefredakteurin Miranda Priestly – gespielt von Meryl – unter Druck gerät und ihre einstige Assistentin um Hilfe bitten muss. Mit dabei ist auch Stanley Tucci (65), der ebenfalls schon im Original zu sehen war. Der Film wird 119 Minuten lang sein.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Imago Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York