Trägt Sydney Sweeney hier eine Liebeskette für Scooter?

Beim diesjährigen Stagecoach Festival in Kalifornien zog Sydney Sweeney (28) alle Blicke auf sich – und das nicht nur wegen ihres Outfits. Die Schauspielerin stand gemeinsam mit DJ Diplo (47) auf der Bühne und trug dabei eine zarte Kette mit zwei funkelnden Buchstaben: "S" und "B". Für viele Fans ist die Botschaft eindeutig: Die Initialen stehen für Sydney und ihren neuen Partner Scooter Braun (44). Auch abseits der Bühne zeigten die beiden, wie eng sie miteinander sind – Sydney wurde lachend auf Scooters Schultern gesichtet, als sie gemeinsam den Auftritt von Sängerin Ella Langley im Publikum feierten.

Natürlich lässt sich über die Bedeutung der Kette spekulieren: Das "S" könnte für Sydney selbst stehen, das "B" für ihren zweiten Vornamen Bernice. Doch die Bilder vom Festival sprechen eine deutliche Sprache. Für ihren Auftritt hatte die Euphoria-Darstellerin übrigens auf einen Look aus ihrer eigenen Lingerie-Linie "Syrn" gesetzt – bestehend aus einem hellblauen Korsett, einem Spitzen-Body und einem Minirock, abgerundet durch eine Fransen-Lederjacke. Der eigentliche Hingucker blieb aber das Schmuckstück um ihren Hals.

Dass Sydney und Scooter ein Paar sind, ist seit Mitte April offiziell. Damals posteten beide ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, auf dem die Schauspielerin lächelnd in die Kamera schaut und Scooter sie von hinten umarmt. Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Sommer des vergangenen Jahres bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig. Für Sydney ist es der erste öffentliche Neustart in der Liebe nach der Trennung von ihrem langjährigen Verlobten Jonathan Davino im Frühjahr 2025. Scooter war bis 2022 mit der Gesundheitsaktivistin Yael Cohen verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

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Getty Images Sydney Sweeney trägt eine Kette mit den Initialien "S" und "B" , April 2026

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Getty Images Scooter Braun, Sydney Sweeney und Diplo backstage beim Stagecoach Festival 2026

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Getty Images Sydney Sweeney auf der Bühne während des Stagecoach Festivals, April 2026