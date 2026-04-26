Konzert-Clip von Sydney Sweeney und Scooter Braun geht viral

Beim Stagecoach Festival im kalifornischen Indio hat sich Sydney Sweeney (28) auf eine ganz besondere Art aus der Menge hervorgehoben – nämlich auf den Schultern ihres Freundes Scooter Braun (44). Ein Video davon geht nun auf X viral: Die Schauspielerin sitzt hoch oben auf den Schultern des Unternehmers, während die Country-Sängerin Ella Langley auf der Bühne ihren Hit "Choosin' Texas" performt. Sydney singt lautstark mit, streckt beide Arme in die Luft und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Scooter, der ebenfalls breit grinst, hält sie dabei sicher. Obwohl Security die beiden begleitet, stört niemand das Paar während des ausgelassenen Konzertmoments.

Auch abseits des gemeinsamen Auftritts mit Scooter war Sydney beim Festival gut beschäftigt. Sie traf am Abend auf die Schauspieler Ashton Kutcher (48) und Mila Kunis (42) und sang gemeinsam mit ihnen, wie TMZ berichtet. Außerdem veranstaltete sie an dem Tag ein Pop-up-Event für ihre Wäschemarke Syrn – den sogenannten "Syrn Saloon", bei dem sie gemeinsam mit Sänger Bailey Zimmerman auf der Bühne stand und ebenfalls den Langley-Song anstimmte. Auf einem der Fotos des Events ist sie zu sehen, wie sie Unterwäsche in die Menge wirft.

Der gemeinsame Festivalbesuch kommt nur rund eine Woche, nachdem das Paar seine Beziehung auf Instagram offiziell gemacht hat – nach zehn Monaten des Datings. Sydney hatte in ihrer Story ein Bild gepostet, auf dem sie sich an Scooter schmiegt. Er repostete das Schwarzweißfoto mit dem Kommentar: "Glücklicher Kerl." Gegenüber dem Magazin Us Weekly erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der beiden, ihre Beziehung sei "sehr ernst geworden" und fügte hinzu: "Die Leute um sie herum dachten, das wäre nur ein Flirt, aber sie sind füreinander committed." Sydney hatte sich erst im März 2025 von ihrem langjährigen Verlobten Jonathan Davino getrennt, nachdem die beiden rund siebeneinhalb Jahre zusammen waren.

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Andreas Rentz/Getty Images for Armani beauty, Michael Tran/Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

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Getty Images Scooter Braun, Sydney Sweeney und Diplo backstage beim Stagecoach Festival 2026

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Getty Images Sydney Sweeney auf der Bühne während des Stagecoach Festivals, April 2026