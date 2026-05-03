Botoxfrei? Sydney Sweeney wird für natürliche Mimik gelobt

Ein kurzer Clip aus der dritten Staffel von Euphoria hat im Netz für mächtig Aufsehen gesorgt – und diesmal dreht sich der Hype nicht nur um die dramatischen Szenen der Serie. Sydney Sweeney (28), die in dem HBO-Hit die Rolle der Cassie spielt, wird gerade von Fans auf X für etwas ganz Besonderes gefeiert: ihre botoxfreie Stirn. In der betreffenden Szene der jüngsten Episode konfrontiert Nates Bekannte Heather, gespielt von Jessica Blair Herman, Cassie mit der Enthüllung, dass Nate die Familie um ihr Geld gebracht hat. Während Heathers Gesicht dabei komplett starr bleibt, runzelt Sydney die Stirn, lässt ihre Mimik sprechen und kontert dann völlig ausdruckslos: "Was hat das mit mir zu tun...?"

Der Kontrast zwischen den beiden Schauspielerinnen in der kurzen Szene ließ Zuschauer nicht kalt. Auf X häuften sich die Kommentare, in denen Sydney für ihr natürliches Erscheinungsbild gelobt wurde. "Der Unterschied hier ist frappierend. Schauspielerinnen ohne Botox werden schnell zur aussterbenden Spezies", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Wenn man sich die Szene ohne Ton anschaut, würde man gar nicht merken, dass die andere Frau wütend ist – ihr Gesicht bewegt sich überhaupt nicht." Wiederum ein anderer fasste es so zusammen: "Stirnfalten? Im Jahr 2026? Bahnbrechend!" Auch Sydneys schauspielerische Leistung in der gesamten Folge wurde vielfach gelobt, mit Aussagen wie "Sydney Sweeney hat die anderen Charaktere in der dritten Folge von 'Euphoria' in den Schatten gestellt!"

Sydney gehört derzeit zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Zuletzt machte sie auch abseits von "Euphoria" Schlagzeilen: Für Der Teufel trägt Prada 2 war ein Cameo-Auftritt der Schauspielerin geplant, in dem sie sich selbst spielen sollte – dieser wurde jedoch letztlich wieder gestrichen.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York