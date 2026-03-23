Schauspielerin Amanda Peet macht Krebsdiagnose öffentlich

Amanda Peet (54) hat öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. In einem Essay für das Magazin The New Yorker schilderte die Schauspielerin ihre Erfahrungen mit der Diagnose, die sie im letzten Herbst erhielt. Besonders belastend war für die 54-Jährige, dass ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt im Sterben lagen. "Deshalb war es seltsam, ihr im letzten Herbst nicht zu sagen, dass bei mir Krebs diagnostiziert worden war", schrieb Amanda über ihre Mutter, der sie früher immer alles erzählt habe. Die Diagnose kam für die Schauspielerin nicht völlig überraschend, da ihr bereits seit Jahren gesagt worden war, dass sie "dichtes und unruhiges Brustgewebe" habe und sie deshalb alle sechs Monate zur Vorsorge ging.

Was Amanda zunächst für eine Routineuntersuchung hielt, entwickelte sich zu einer bangen Zeit voller Panik. Als ihre Ärztin während der Untersuchung am Freitag vor dem Labor Day verstummte und eine Biopsie durchführen wollte, ahnte Amanda bereits, was das bedeutete. Die Nachricht, dass der Krebs behandelbar sei, machte sie zunächst "glücklicher als vor der Diagnose". Doch die Erleichterung hielt nicht lange an: "Aber nach etwa zehn Minuten fiel mir wieder ein, dass ich ja noch das MRT brauchte, und ich verfiel in meine alte Panik zurück", beschrieb sie ihre Gefühle. Bei weiteren Untersuchungen entdeckte ein Radiologe einen zweiten Knoten in derselben Brust. Nach einer MRT-gesteuerten Biopsie, bei der der Arzt die Chancen auf "50:50" einschätzte, kam zwei Tage später die erlösende Nachricht: Die zweite Geschwulst ist gutartig. Amanda benötigt daher keine doppelte Mastektomie oder Chemotherapie, sondern lediglich eine Lumpektomie und Bestrahlung.

In dieser schweren Zeit steht Amanda ihre beste Freundin Sarah Paulson (51) zur Seite. Die Schauspielerin teilte Amandas Essay auf Instagram mit rührenden Worten und nannte ihre Freundin beim Spitznamen "Bird". Zahlreiche Stars reagierten emotional auf den Beitrag, darunter Naomi Watts (57) sowie Sängerin Pink (46), die schrieb, sie müsse "weinen und meine Mama anrufen". Amanda, die in bekannten Serien wie Law & Order, "Seinfeld" und How I Met Your Mother sowie in Filmen wie "So was wie Liebe" an der Seite von Ashton Kutcher (48) mitwirkte, ist seit 2006 mit Drehbuchautor David Benioff (55) verheiratet. Mit dem Game of Thrones-Mitschöpfer zieht sie drei gemeinsame Kinder groß.

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Getty Images Amanda Peet beim Apple TV Press Day in Santa Monica, 3. Februar 2026

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Getty Images Sarah Paulson und Amanda Peet bei der Ehrung auf dem Hollywood Walk of Fame

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Getty Images David Benioff und Amanda Peet bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Wie findet ihr Amandas Offenheit über ihre Brustkrebsdiagnose im New Yorker? Stark und wichtig – das nimmt vielen die Angst und bricht ein Tabu. Respekt, aber so private Themen dürfen Stars auch für sich behalten. Ergebnis anzeigen