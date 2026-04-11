Amanda Peet spricht über Sexszenen mit 54 Jahren

Amanda Peet (54) ist seit den späten 1990er-Jahren fester Bestandteil der amerikanischen Film- und Fernsehlandschaft. Nun kehrt die 54-Jährige mit der zweiten Staffel der Apple-TV+-Dramedy "Your Friends & Neighbors" zurück und nutzt die Gelegenheit, offen über Themen zu sprechen, über die viele Schauspielerinnen in ihrem Alter noch schweigen. In einem Interview mit Glamour machte Amanda deutlich, dass sie die Tatsache, als reife Frau sowohl intime Szenen als auch Wechseljahre-Momente zu spielen, keineswegs als Belastung empfindet. "Als 54-jährige Frau finde ich es wirklich schön, dass mein Chef (Jonathan Tropper) mir Sexszenen schreibt und gleichzeitig Szenen über die Menopause. Beides."

In der Serie spielt Amanda Mel Cooper, die Noch-Ex-Frau von Andrew "Coop" Cooper (gespielt von Jon Hamm, 55) und Mutter zweier Teenager. In der zweiten Staffel wird Mels Figur mit den körperlichen Realitäten der Perimenopause konfrontiert: In einer Szene muss sie einen Geschlechtsverkehr abbrechen, weil sie an Scheidentrockenheit leidet — ein Thema, das im Fernsehen nach wie vor selten so direkt gezeigt wird. Amanda äußerte sich gegenüber Glamour dazu, dass Jonathan das Thema bewusst ins Drehbuch eingebaut habe, um es gleichzeitig komisch, menschlich und rau zu gestalten. "Ich bin 54, also habe ich mit all dem Mist zu kämpfen, und es ist ziemlich die Hölle", so Amanda. Früher sei das gesellschaftlich noch weitgehend tabuisiert gewesen, mittlerweile würden Frauen zunehmend ernst genommen, wenn sie über ihre Symptome sprechen.

Neben der körperlichen Dimension der Wechseljahre thematisiert "Your Friends & Neighbors" auch die emotionale Seite, insbesondere das Thema Wut. Mel wurde in der ersten Staffel beim Zerkratzen eines fremden Autos gezeigt. "Gott weiß, dass ich in den letzten drei Jahren schon oft Lust hatte, Autos zu zerkratzen. Die Leute schienen diesen Aspekt von Mel besonders zu mögen, also fanden wir die Idee, dass sie so viel Wut in sich trägt, richtig gut", erklärt Amanda. Parallel zur Serie ist Amanda auch im neuen Apple-TV+-Film "Fantasy Life" zu sehen, der beim SXSW-Festival den Publikumspreis in der Kategorie Spielfilm gewann. Darin verkörpert sie eine Schauspielerin, die eine Affäre mit dem Manny ihrer Kinder beginnt — eine weitere Rolle, die zeigt, dass Amanda auf konventionelle Altersgrenzen in der Rollenwahl keinen besonders großen Wert legt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Peet beim Apple TV Press Day in Santa Monica, 3. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images David Benioff und Amanda Peet bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Amanda Peet bei der Premiere von Paramount+’s "Fatal Attraction" in West Hollywood, 24. April 2023

Anzeige