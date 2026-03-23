Skandal um "Bachelorette": Taylor Frankie Paul kontert Fans

Taylor Frankie Paul (31) lässt sich nicht den Mund verbieten. Nachdem der US-Sender ABC die für den 22. März angekündigte Ausstrahlung der 22. Staffel von The Bachelorette mit der "The Secret Lives of Mormon Wives"-Darstellerin in der Hauptrolle abgesagt hatte, meldete sich die Social-Media-Bekanntheit auf TikTok zu Wort. Ein Fan hatte ihr in einem Video geraten, in dieser turbulenten Phase ihres Lebens besser von den sozialen Medien fernzubleiben. "Warum kommentierst du Sachen auf Instagram und teilst TikToks? Ihre Welt ist gerade explodiert. Ich würde sagen, ihr Team sollte ihr das Handy wegnehmen", erklärte die Nutzerin. Taylors schlagfertige Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Willst du, dass ich stattdessen die Wand anstarre?"

Die Absetzung der neuen Staffel erfolgte, nachdem das Portal TMZ am 19. März ein Video aus dem Jahr 2023 veröffentlicht hatte, das eine Auseinandersetzung zwischen Taylor und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen zeigt. In dem Clip ist zu hören, wie das älteste ihrer beiden Kinder aus der Ehe mit Ex-Mann Tate Paul während des Streits weint. Die 31-Jährige hatte sich nach dem Vorfall schuldig bekannt und wurde wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Sie steht bis August unter Bewährung. Am selben Tag, an dem das Video an die Öffentlichkeit gelangte, erwirkte Dakota laut dem Magazin People eine einstweilige Verfügung und erhielt das vorläufige Sorgerecht für den gemeinsamen zweijährigen Sohn. Eine Anhörung ist für den 7. April angesetzt.

Eine Sprecherin von Taylor äußerte sich gegenüber E! News zu der Situation und erklärte: "Nach jahrelangem stillen Leiden unter umfangreicher psychischer und physischer Misshandlung sowie Vergeltungsdrohungen sammelt Taylor endlich die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen." Es gebe zu viele Frauen, die still leiden, während sie aggressive, eifersüchtige Ex-Partner überleben müssten, die ihnen nicht erlauben, mit ihrem Leben weiterzumachen. Dakota wies die Vorwürfe im selben Medium zurück und ließ wissen: "Ich bin leider an diese haltlosen Behauptungen über mich und unsere Beziehung gewöhnt, die ich kategorisch zurückweise." Taylor und Dakota sind Eltern eines gemeinsamen Kindes, aus ihrer früheren Ehe mit Tate hat sie zudem zwei weitere Kinder.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025