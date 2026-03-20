Bachelorette-Absetzung: Taylor Frankie Paul bricht Schweigen

Taylor Frankie Paul (31) hat sich nach der Absetzung ihrer Bachelorette-Staffel erstmals zu Wort gemeldet und schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Dakota Mortensen erhoben. Die 31-jährige Realitydarstellerin ließ über ihre Sprecherin am Donnerstag gegenüber dem Magazin Us Weekly verkünden, dass sie "jahrelang still gelitten" habe und "umfassendem psychischen und physischen Missbrauch sowie Vergeltungsdrohungen" ausgesetzt gewesen sei. "Taylor gewinnt endlich die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen und unternimmt Schritte, um sicherzustellen, dass sie und ihre Kinder vor weiterem Schaden geschützt werden", hieß es in dem Statement. Die Influencerin erklärte weiter, dass sie aus Angst vor weiterem Missbrauch, Vergeltung und öffentlicher Beschämung geschwiegen habe.

Die Sprecherin von Taylor deutete zudem an, dass Dakota die Vorwürfe absichtlich an die Presse weitergegeben habe, um ihre Karriere zu zerstören. "Es gibt zu viele Frauen, die in der Stille leiden, während sie aggressive, eifersüchtige Ex-Partner überleben, die sich weigern, sie mit ihrem Leben weitermachen zu lassen", hieß es in der Stellungnahme. Dakota wies die Anschuldigungen über einen eigenen Sprecher zurück und erklärte gegenüber Us Weekly: "Ich bin diese haltlosen Behauptungen über mich und unsere Beziehung leider gewohnt, die ich kategorisch bestreite." Sein Sprecher betonte außerdem, dass Dakota nicht derjenige gewesen sei, der die Aufnahmen öffentlich gemacht habe. Er habe stattdessen auf eine anständige Co-Elternschaft mit Taylor gehofft. Dakota stellte zudem einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung und das vorläufige alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen zweijährigen Sohn Ever.

ABC hatte die 22. Staffel von "The Bachelorette" nur drei Tage vor der geplanten Premiere gestrichen, nachdem TMZ ein Video aus dem Jahr 2023 veröffentlicht hatte, das einen Streit zwischen Taylor und Dakota zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie die Mutter von drei Kindern Stühle auf ihren Ex wirft, während ihre achtjährige Tochter Indy im Hintergrund weint. Dabei traf sie versehentlich ihren damals fünfjährigen Sohn Ocean. Taylor war im Februar 2023 wegen des Vorfalls verhaftet worden und bekannte sich der schweren Körperverletzung schuldig. Disney erklärte in einem Statement, dass man sich darauf konzentriere, "die Familie zu unterstützen". Die Produktion der fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives", in der Taylors turbulente Beziehung zu Dakota dokumentiert wurde, wurde ebenfalls gestoppt.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby