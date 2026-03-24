Datet "Grey's Anatomy"-Star Caterina Scorsone Ex-Co-Star?

Caterina Scorsone (44) und E.R. Fightmaster verbrachten kürzlich gemeinsam Zeit in Los Angeles und sorgten dabei für mächtig Aufsehen. Die beiden Grey's Anatomy-Stars wurden am Sonntag, dem 22. März, beim gemeinsamen Shoppen gesichtet – und zwar Hand in Hand. Auf Fotos, die dem Magazin People vorliegen, ist Caterina bei dem entspannten Ausflug zu sehen. Sie trägt ein grünes Shirt mit passender Kappe und eine blaue Jeans, während E.R. in einem weißen Hemd und einer braunen Hose unterwegs ist. In der Serie verkörpern die beiden Schauspieler Dr. Amelia Shepherd und Dr. Kai Bartley, die als Paar "Kaimelia" die Herzen der Fans eroberten. Der gemeinsame Auftritt kommt nur wenige Tage, nachdem die beiden Stars am 15. März zusammen auf der Party der Elton John (78) AIDS Foundation anlässlich der Academy Awards aufgetaucht waren.

Die Fans im Netz feiern das Duo und spekulieren, ob aus der ehemaligen Serienromanze mehr geworden sein könnte. In "Grey's Anatomy" waren Caterinas und E.R.s Figuren ein Paar, bevor Kai in Staffel 19 die Serie verließ, um ein Jobangebot in London anzunehmen. Caterina sprach im Januar gegenüber Shondaland über die Beziehung ihrer Figur zu Kai: "Die Kaimelia-Situation war ein solcher Herzschmerz für Amelia, weil sie so ein schönes Match waren und beide dieses wirklich tolle Verständnis für das Gehirn und die Neurochirurgie hatten. Aber die Lebensumstände passten nicht zusammen, und es gab all diese Äußerlichkeiten, die es unmöglich machten." E.R. beschrieb Caterina 2023 in einem Gespräch mit Fr Conventions als "besondere Person" und erzählte: "Viele unserer Werte stimmen auch überein. Ich bringe sie mit zu vielen Sachen und sie nimmt mich mit zu vielen Sachen."

Caterina stieß 2010 in der siebten Staffel zu "Grey's Anatomy", während E.R. in den Staffeln 18 und 19 dabei war und Geschichte schrieb, indem sie die erste nicht-binäre Figur in einer wiederkehrenden Rolle verkörperte. Die Schauspielerin ist Mutter von drei Töchtern namens Eliza, Pippa und Lucky, die sie mit ihrem Ex-Mann, dem Musiker Rob Giles, großzieht. Die beiden trennten sich 2020 nach über einem Jahrzehnt Ehe, bleiben laut einem Statement aber "Freunde und sind dem gemeinsamen Erziehen ihrer Kinder in einem Geist der Liebe verpflichtet", wie das Magazin People damals berichtete. E.R. und Caterina verbringen auch abseits der Dreharbeiten viel Zeit miteinander, wie E.R. verriet: "Wir haben auf viele wirklich schöne Arten viel Spaß zusammen."

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Getty Images Caterina Scorsone bei der Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, 2026

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Getty Images E.R. Fightmaster bei der 34. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, 2026

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Getty Images Rob Giles und Caterina Scorsone, Los Angeles am 26. Januar 2019