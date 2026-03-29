"Grey's Anatomy": Bahnt sich hier ein weiterer Ausstieg an?

Die Fans von Grey's Anatomy müssen möglicherweise einen weiteren Abschied verkraften. In der neuesten Episode der ABC-Serie, die am 26. März ausgestrahlt wurde, beging Assistenzarzt Kwan, gespielt von Harry Shum Jr. (43), eine folgenschwere Regelüberschreitung. Der Arzt kümmerte sich um einen Krebspatienten mit einer tödlichen Diagnose, dessen Fall ihm besonders nahe ging. Als die Gesundheitsbehörde FDA eine Behandlung mit einem speziellen Gel nicht genehmigte, obwohl dieses im Krankenhaus verfügbar war, nahm Kwan die Sache selbst in die Hand. Während Bailey, dargestellt von Chandra Wilson (56), eine Operation an dem Patienten durchführte, verabreichte Kwan dem Mann heimlich das nicht genehmigte Gel.

Bailey konfrontierte Kwan mit seinem Verhalten, nachdem er ihr den Vorfall gebeichtet hatte. Sie machte ihm unmissverständlich klar, dass er mit dieser Aktion eine Straftat begangen habe, da er dem Patienten ohne dessen Wissen während eines medizinischen Eingriffs eine nicht autorisierte Substanz verabreicht hatte. Die Zukunft des Assistenzarztes im Grey Sloan Memorial Hospital ist damit mehr als ungewiss. Der mögliche Ausstieg von Kwan reiht sich ein in eine Serie von Abgängen, die die Serie in dieser Staffel erlebt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57) die Show am Ende der Staffel verlassen werden.

Die beliebte Krankenhausserie kämpft in dieser Staffel mit zahlreichen Veränderungen im Cast. Nach dem schockierenden Tod von Monica, gespielt von Natalie Morales (41), entschied sich auch Amelia, verkörpert von Caterina Scorsone (44), für eine Auszeit. Die Schauspielerin pausierte bis Ende 2025, was auf Sparmaßnahmen zurückzuführen war. Die Produktion hat bereits die garantierten Auftritte für langjährige Darsteller von 18 auf 14 Episoden pro Staffel reduziert. Showrunnerin Meg Marinis hatte bereits im Mai 2025 gegenüber dem Magazin The Hollywood Reporter angedeutet, dass in dieser Staffel nicht alle Charaktere sicher seien. Kim Raver, die seit Staffel 6 die Rolle der Teddy spielt, äußerte sich vor Bekanntgabe ihres Ausstiegs zu den Unsicherheiten des Schauspielerlebens: "Das ist das Leben eines Schauspielers", erklärte sie.

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Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy"

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Frederick M. Brown / Getty Images Harry Shum Jr. bei den GLAAD Awards

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller