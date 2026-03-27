Jake Borelli wechselt die Seiten bei "Grey's Anatomy"

Jake Borelli (34) ist zurück am Grey Sloan – allerdings diesmal hinter der Kamera! Der frühere Grey's Anatomy-Star feiert in der Folge "Feel it Still" sein TV-Regiedebüt. Die Episode wird am 2. April auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt und ist am Folgetag bei Hulu verfügbar. Anders als viele Fans vielleicht hoffen, steht Jake dabei aber nicht als Doktor Levi Schmitt vor der Kamera, sondern führt ausschließlich Regie. Gegenüber Deadline hatte der Serienliebling schon vor einiger Zeit verraten, dass er sich intensiv auf diesen Schritt vorbereitet hat.

Der TV-Neuregisseur hat sich das nötige Handwerkszeug direkt am Set von "Grey's Anatomy" geholt: Über drei Jahre lang begleitete Jake Executive Producerin und Regisseurin Debbie Allen (76), die in der Kultserie auch als Catherine Fox zu sehen ist. Bereits mit dem Kurzfilm "Igins", der im Juni vergangenen Jahres erschien, wagte sich der Schauspieler erstmals offiziell auf den Regiestuhl. Nun übernimmt er bei "Feel it Still" eine besonders wichtige Episode: In der neuen Folge kehrt Jo, gespielt von Camilla Luddington (42), nach ihrer Babypause für ihren ersten vollen Arbeitstag ins Grey Sloan Memorial zurück. Parallel dazu behandelt Owen einen sehr persönlichen Fall, während Bailey sich mit den Herausforderungen der Krankenhausleitung auseinandersetzen muss.

Für Fans von Jake ist es ein weiteres Kapitel in seiner langen Grey's-Reise. Der Serienstar gehörte über mehr als sieben Staffeln zur Stammbesetzung. Er verkörperte Levi von den späten Folgen der 14. Staffel an zunächst als wiederkehrende Figur, später als festen Teil des Hauptcasts bis einschließlich Staffel 20. Nach seinem Ausstieg kam er als Levi noch einmal für einen emotionalen Auftritt zurück, als dieser die Hochzeit seiner besten Freundin Jo mit Link im Grey Sloan Memorial miterlebte. Auch wenn er in seinem neuen Job nun hinter der Kamera bleibt, bleibt Jake dem Kosmos der Krankenhausserie damit weiter eng verbunden – und begleitet aus einer neuen Perspektive genau die Figuren, mit denen er jahrelang vor der Kamera stand.

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Getty Images Jake Borelli, Schauspieler

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Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast bei den People's Choice Awards 2024

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Jerod Harris/Getty Images Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen