Mysteriöse Umstände: War Cole Brings Plentys Tod ein Mord?

Moses Brings Plenty (56) ist davon überzeugt, dass sein Neffe Cole Brings Plenty ermordet wurde. Der "Yellowstone"-Star erhebt damit schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden in Kansas, die nach dem Tod des 27-Jährigen im April 2024 kein Fremdverschulden feststellten. "Dass sein Mord nicht untersucht wurde und als 'kein Fremdverschulden' abgetan wird, weil sie nichts investieren wollten? Das ist herzzerreißend", erklärte Mo jetzt in seinem ersten Interview zu Coles Tod gegenüber dem Hollywood Reporter. Der Schauspieler betonte, dass seine Familie ebenfalls Steuern zahle und ein Recht darauf habe, dass die Behörden für sie arbeiten würden – genau wie für jeden anderen auch.

Cole war 2024 nach einem mutmaßlichen häuslichen Gewaltvorfall vermisst gemeldet worden. Die Nachricht kam am 2. April desselben Jahres heraus, doch Cole galt bereits seit dem 31. März als verschwunden. Am 5. April wurde der Schauspieler tot in einem Waldgebiet neben einem unbenutzten Fahrzeug aufgefunden. Wenige Tage später teilte das Johnson County Sheriff's Office via Facebook mit, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Eine offizielle Todesursache wurde bis heute nicht veröffentlicht. Mo, der Cole "wie einen Sohn" betrachtete, sagte dem Hollywood Reporter: "Weil ich seine Leiche gesehen habe, habe ich den Beweis gesehen, der vorliegt, dass ihn jemand erwischt hat. Wenn sie also behaupten, es sei nichts gewesen, kann ich das nicht glauben." Die Behörden hätten nicht viel Aufwand in die Ermittlungen gesteckt, kritisierte der "Marshals"-Star. Sie hätten Cole nicht gesucht, sondern "gejagt" – bis Mo selbst mit einem Freund einen Helikopter mietete und die Polizei informierte.

Cole hatte in zwei Episoden der ersten Staffel des "Yellowstone"-Ablegers "1923" mitgespielt, an der Seite von Helen Mirren (80) und Harrison Ford (83). Die Serie widmete Cole zehn Monate nach seinem Tod während der Premiere der zweiten Staffel eine Hommage. Mo kämpft nun um Gerechtigkeit für seinen Neffen und betont, dass Cole für die Familie eine besondere Bedeutung hatte: "Er sprach unsere Sprache, sang unsere Lieder und führte unsere Traditionen fort. Er war die Zukunft für uns", sagte er dem Magazin. Die Familie habe noch viele unbeantwortete Fragen und werde nicht aufgeben. Mo selbst kehrt derweil in der neuen Serie "Marshals" in seine "Yellowstone"-Rolle zurück, in der er an der Seite von Luke Grimes (42) zu sehen sein wird.

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Getty Images Moses Brings Plenty, "Yellowstone"-Darsteller

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Getty Images Cole Brings Plenty, Darsteller der Serie "1923"

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Instagram / colebringsplenty Cole Brings Plenty, Schauspieler