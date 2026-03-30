Gibt es die Dutton-Ranch aus "Yellowstone" wirklich?

Ja, die berühmte Dutton-Ranch aus der Hitserie Yellowstone gibt es wirklich – und sie ist nicht etwa Teil einer riesigen Kulisse in irgendeinem großen Filmstudio, sondern liegt in den Bergen Montanas. Gedreht wird auf der Chief Joseph Ranch, einer echten Rinderfarm, auf der Rancher Shane Libel mit seiner Familie lebt. Serienmacher Taylor Sheridan entdeckte das beeindruckende Anwesen während einer Besichtigung. Im Interview mit dem Portal TV Insider erinnerte sich Rancher Shane 2022 daran, wie der Regisseur damals durch das Gelände lief, einzelne Gebäude zeigte und sofort Szenen im Kopf hatte. Schnell war klar: Das hier wird das Zuhause der fiktiven Dutton-Familie, das Fans seit 2018 in "Yellowstone" sehen können.

Für die Dreharbeiten nutzt die Produktion nicht nur das Gelände, sondern auch das historische Haupthaus, wie das Magazin Us Weekly berichtet. Set-Designerin Carla Curry schwärmt in einem Making-of-Video davon, dass die große Lodge etwas ganz Besonderes sei: "Das ist kein Set. Das ist keine Bühne. Das ist ein privates Zuhause, in dem wir sein dürfen", erklärt sie. Die frühere Hauptlodge diente früher als Bed and Breakfast, inzwischen ist sie das Zuhause von Shane und seiner Familie – und gleichzeitig Herzstück der Serie. Neben der Chief Joseph Ranch fanden Dreharbeiten zu "Yellowstone" und dem Spin-off "1923" auch in Utah und auf dem echten Crow-Reservat statt. Das stetig wachsende Franchise umfasst inzwischen Ableger wie "1883", "The Madison", "Y: Marshals", "The Dutton Ranch", "1944" und "6666".

Trotz Hollywood-Trubel ist die Chief Joseph Ranch bis heute ein echter Familienbetrieb geblieben. Shane erzählt im Interview, dass er und seine Liebsten sich 2012 sofort in das Anwesen, seine Geschichte und die alten Gebäude verliebten. Ein besonderer Moment für den Rancher: Abends auf dem Sofa zu sitzen und im Fernsehen sein eigenes Wohnzimmer zu sehen. Für Fans wurde die Ranch zeitweise zum ultimativen Reiseziel. Über weite Teile des Jahres konnten Besucher in mehreren Gästehütten übernachten. Die rustikalen Unterkünfte, die laut Ranch-Website pro Nacht über 1000 Dollar (rund 860 Euro) kosteten, bieten nicht nur einen Blick auf den Bitterroot River, sondern vor allem das Gefühl, selbst für kurze Zeit Teil der Welt von "Yellowstone" zu sein.

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch

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Imago Forrie J. Smith in einem Szenenbild aus "Yellowstone" Staffel 3, Episode 8