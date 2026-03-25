"Dutton Ranch": Starttermin für "Yellowstone"-Spinoff steht

Beth Dutton, gespielt von Kelly Reilly (48), und ihr Serienpartner Rip Wheeler, verkörpert von Cole Hauser (51), satteln wieder auf: Das heiß erwartete Spin-off "Dutton Ranch" führt die Kultgeschichte von "Yellowstone" offiziell weiter und soll in den USA Mitte März bei Paramount+ an den Start gehen, so serienjunkies.de. Zum Auftakt werden dort direkt zwei Folgen veröffentlicht, danach geht es im Wochenrhythmus weiter. Ein zeitnaher Start in Deutschland auf Paramount+ gilt als sehr wahrscheinlich, nachdem der Streamingdienst zuletzt schon andere Ableger wie "Marshals" schnell nachgezogen hatte. Für Fans bedeutet das: Die neue Ära der Dutton-Saga steht unmittelbar bevor und bringt einige bekannte, aber auch viele neue Gesichter auf den Bildschirm.

Inhaltlich wagt "Dutton Ranch" einen radikalen Tapetenwechsel: Beth und Rip verlassen ihr bisheriges Zuhause in Montana und versuchen in Texas einen Neuanfang. Laut offizieller Serienbeschreibung kämpfen die beiden dort darum, sich fernab ihrer bewegten Vergangenheit eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Doch schon bald bekommen sie es mit einer brutalen, konkurrierenden Ranch zu tun, die ihr riesiges Imperium um jeden Preis verteidigen will. Die Macher versprechen dabei eine besonders harte Welt im Süden der USA: In Südtexas seien Blutsbande stärker, Vergebung sei rar und der Preis fürs Überleben könne sogar die eigene Seele sein. Neben Beth und Rip kehrt auch Finn Little als Carter aus "Yellowstone" zurück, dazu stößt ein großes neues Ensemble.

Für zusätzliche Starpower sorgen zwei Hollywoodgrößen: Ed Harris (75), bekannt aus "Westworld", und Annette Bening, zuletzt in der Serie "Apples Never Fall" zu sehen, verstärken den Cast. Außerdem stehen unter anderem Juan Pablo Raba, Jai Courtney (40), J.R. Villarreal, Marc Menchaca (50) und Natalie Alyn Lind vor der Kamera. Hinter den Kulissen zieht erneut "Yellowstone"-Mastermind Taylor Sheridan die Fäden, gemeinsam mit Serienschöpfer Chad Feehan als Showrunner und einem umfangreichen Produzententeam, zu dem auch Kelly und Cole selbst gehören. Die Western-Saga bleibt damit fest in den Händen der Kreativen, die das Original zu einem der erfolgreichsten TV-Phänomene der vergangenen Jahre gemacht haben.

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Getty Images Kelly Reilly und Cole Hauser, New York im November 2024

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Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch

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LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone