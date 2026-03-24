"Neuanfang": Serkan Yavuz setzt sich ein Ultimatum für Umzug

Serkan Yavuz (33) hat sich ein klares Ziel gesetzt: Der Realitystar will bis Ende des Jahres aus seinem aktuellen Haus ausziehen. In der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" sprach er offen über seine Pläne, endlich einen Schlussstrich unter das Kapitel zu ziehen und sich eine neue Bleibe zu suchen. Die hohe Miete für das große Haus sei für ihn alleine nicht mehr sinnvoll, erklärte der Social-Media-Star. "Es ist rausgeschmissenes Geld, das habe ich euch schon mal gesagt. Es ist unglaublich viel Miete, was dämlich ist, das zu bezahlen. Für sich alleine ein Haus braucht man nicht", begründete Serkan seine Entscheidung.

Doch die finanziellen Gründe sind nicht der einzige Auslöser für den geplanten Umzug. Nach der Trennung von Samira Yavuz (32) falle es ihm zunehmend schwer, in dem Haus zu leben, in dem einst die Familie zusammen glücklich war. Die Erinnerungen würden ihn immer wieder einholen, erzählte er im Podcast. "Wenn ich in die Küche blicke [und daran denke], wie Samira und ich dastanden, vielleicht irgendwelche lustigen Reels gemacht haben, zusammen gekocht haben, die Kinder im Schlafzimmer ins Bett gebracht haben", schilderte Serkan die belastenden Gedanken. Auch sein Therapeut habe ihm geraten, aus dieser Energie rauszukommen. Trotzdem wolle er sich nicht stressen: "Ich mache mir jetzt keinen Druck, das Nächstbeste zu nehmen, nur weil ich schnell rausmuss, sondern ich suche mir jetzt wieder aktiv was. Ich setze mir jetzt einfach mal ein Ziel: Bis Ende des Jahres auf jeden Fall raus", sagte er.

Bei der Suche nach einem neuen Zuhause hat Serkan bereits klare Vorstellungen. Besonders wichtig ist ihm ein schönes und großzügiges Kinderzimmer, damit seine Kinder auch bei ihm genügend Platz zum Spielen und Wohlfühlen haben. "Etwas Schönes, mit einem wunderschönen Kinderzimmer. Groß genug für die Kinder, dass die dort ihren Space haben", beschrieb er seine Wünsche. Während er früher das intakte Familienleben in dem großen Haus geliebt habe, sei für ihn nun ein Neuanfang in einer anderen Umgebung der richtige Schritt, um nach vorne zu blicken.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea