Nicholas Brendon litt unter gesundheitlichen Problemen

Nicholas Brendon (54) ist tot. Der Schauspieler, der als Xander Harris in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen weltberühmt wurde, verstarb am 20. März im Alter von nur 54 Jahren. Wie seine Familie bekannt gab, sei er "friedlich im Schlaf eines natürlichen Todes" gestorben. In einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter erklärten die Angehörigen: "Es ist kein Geheimnis, dass Nicholas in der Vergangenheit mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Er nahm Medikamente und befand sich in Behandlung, um seine Diagnose zu bewältigen, und blickte bis zu seinem Tod optimistisch in die Zukunft."

Nicholas hatte in den Jahren vor seinem Tod mit zahlreichen schweren gesundheitlichen Problemen gleichzeitig zu kämpfen. In einem Instagram-Post im Jahr 2023 sprach der Schauspieler von "zwei Wirbelsäulenoperationen und einem Herzinfarkt". Die Behandlung seiner Verletzungen habe er damals als "emotional belastend und schmerzhaft" beschrieben. Grund für die Eingriffe an der Wirbelsäule soll das sogenannte Cauda-equina-Syndrom gewesen sein – eine schwere Nervenkompression im unteren Rücken, bei der Nervenwurzeln im unteren Bereich des Rückenmarks akut eingeklemmt werden. Seine Managerin Theresa Fortier erzählte damals gegenüber der Los Angeles Times, Nicholas habe unter einer "Lähmung der Genitalien" und an den Beinen gelitten. Zudem wurde er 2023 wegen Tachykardie, einer Form von Herzrasen, als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Nicholas war für viele Menschen vor allem der humorvolle, treue Sidekick aus "Buffy – Im Bann der Dämonen", der mit Sarkasmus und Herz die düsteren Momente der Kultserie auflockerte. Durch seine Rolle an der Seite von Sarah Michelle Gellar (48) erlangte er weltweit Bekanntheit und blieb eng mit der Fancommunity verbunden, etwa durch Convention-Auftritte und Treffen mit Anhängern der Serie. In Interviews sprach er außerdem offen über seine psychischen Probleme und seinen früheren Drogenmissbrauch, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

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Getty Images Nicholas Brendon im Februar 2015

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Getty Images Nicholas Brendon, September 2005

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