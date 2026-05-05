Todesursache: Daran verstarb "Buffy"-Star Nicholas Brendon

Mehrere Wochen nach dem Tod von Nicholas Brendon (†54) steht nun offiziell fest, woran der Schauspieler gestorben ist. Laut dem Autopsiebericht, der dem Magazin Page Six vorliegt, starb der Buffy – Im Bann der Dämonen-Star am 20. März in Indiana an einer atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung. Als weitere Faktoren nennt der Bericht eine akute Lungenentzündung sowie einen früheren Herzinfarkt. Als Mechanismus des Todes wurde eine 90-prozentige Blockade der rechten Koronararterie angegeben. Die Todesart wurde als natürlich eingestuft.

Schon kurz nach dem Tod des "Buffy"-Lieblings hatte die Familie öffentlich gemacht, dass Nicholas im Schlaf und eines natürlichen Todes gestorben sei. Nun bestätigt der medizinische Bericht diese ersten Angaben. Der Gerichtsmediziner betont laut Page Six, dass es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine andere Ursache am Fundort gab. Nicholas hatte in den vergangenen Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Nach einem schweren Sturz wurde bei ihm das Cauda-equina-Syndrom diagnostiziert, er musste mehrfach an der Wirbelsäule operiert werden und litt unter teilweisen Lähmungserscheinungen. Später folgten zwei kardiale Zwischenfälle, darunter ein Herzinfarkt, bei denen ein angeborener Herzfehler entdeckt wurde. Parallel dazu musste der "Criminal Minds"-Star außerdem immer wieder juristische Schwierigkeiten und frühere Suchtprobleme bewältigen.

Seine Angehörigen erinnern Nicholas nicht nur als Schauspieler, sondern als leidenschaftlichen Künstler. "In den vergangenen Jahren hat Nicky seine Leidenschaft für Malerei und Kunst entdeckt. Nicky liebte es, sein begeisterndes Talent mit Familie, Freunden und Fans zu teilen", hieß es in ihrem Statement. Sie beschrieben ihn als "leidenschaftlich, sensibel und unermüdlich kreativ" und baten um Privatsphäre, um zu trauern. Kollegin Sarah Michelle Gellar (49) gedachte ihm auf Instagram mit einem alten Foto und einem Zitat seiner Figur Xander Harris: "Sie werden nie wissen, wie schwer es ist, derjenige zu sein, der nicht auserwählt wird. So nah am Rampenlicht zu leben und nie hineinzutreten. Aber ich weiß es. Ich sehe mehr, als irgendjemand ahnt, weil niemand auf mich schaut." Dazu schrieb Sarah: "Ich habe dich gesehen, Nicky. Ich weiß, dass du in Frieden bist, in diesem großen Schaukelstuhl im Himmel."

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Getty Images Nicholas Brendons Mugshot

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Getty Images Nicholas Brendon bei der Buchpremiere von "Ms. In The Biz" in West Hollywood, 9. Februar 2015

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