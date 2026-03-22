Sarah Michelle Gellar verabschiedet Co-Star Nicholas Brendon

Sarah Michelle Gellar (48) hat sich nun mit einer emotionalen Botschaft von ihrem verstorbenen "Buffy - Im Bann der Dämonen"-Kollegen Nicholas Brendon (54) verabschiedet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein bewegendes Zitat aus der beliebten Serie, das aus einer Szene stammt, in der Nicholas' Figur Xander mit Dawn sprach – dem Charakter von Michelle Trachtenberg (†39), die ebenfalls bereits verstorben ist. "Sie werden nie wissen, wie schwierig es ist, derjenige zu sein, der nicht auserwählt wurde", zitierte Sarah. "So nah am Rampenlicht zu leben und doch nie darin zu stehen. Aber ich weiß es. Ich sehe mehr, als irgendjemand ahnt, denn niemand beobachtet mich."

Direkt an ihren ehemaligen Kollegen gerichtet, den sie liebevoll "Nicky" nannte, fügte Sarah laut Deadline hinzu: "Ich habe dich gesehen, Nicky. Ich weiß, dass du Frieden gefunden hast, in diesem großen Schaukelstuhl am Himmel." Auch Alyson Hannigan (51), die in der Serie die Rolle der Willow spielte, verabschiedete sich auf Instagram von Nicholas und erwähnte einen Schaukelstuhl. "Mein lieber Nicky, danke für all die Jahre voller Lachen, Liebe und Dodgers", schrieb sie laut Gala. "Ich werde immer an dich denken, wenn ich einen Schaukelstuhl sehe. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden."

Nicholas wurde durch seine Rolle als Xander in "Buffy - Im Bann der Dämonen" weltweit bekannt und war auch nach Ende der Serie weiterhin als Schauspieler tätig. Seine Familie gab kürzlich in einem Statement auf Instagram bekannt, dass er im Alter von 54 Jahren im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben sei. "Er war leidenschaftlich, einfühlsam und von einem unermüdlichen Tatendrang getrieben", erinnerte sich die Familie und bat um Privatsphäre: "Vielen Dank an alle, die uns ihre Zuneigung und Unterstützung gezeigt haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Nicholas Brendon und Sarah Michelle Gellar in "Buffy"

Anzeige Anzeige