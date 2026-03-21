"Buffy"-Star Nicholas Brendon ist mit 54 Jahren verstorben

Nicholas Brendon (54) ist tot. Die Familie des Schauspielers bestätigte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass er im Alter von 54 Jahren verstorben ist. Der aus der Serie Buffy – Im Bann der Dämonen bekannte Darsteller sei im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, heißt es in dem Statement. "Wir sind untröstlich, den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon mitteilen zu müssen. Die meisten Menschen kennen Nicky für seine Arbeit als Schauspieler und für die Charaktere, die er über die Jahre zum Leben erweckt hat", teilte die Familie mit. Die traurige Nachricht über Nicholas' Ableben wurde am Freitag bekannt.

In dem Statement würdigte die Familie des Schauspielers auch seine Leidenschaft für Malerei und Kunst, die er in den vergangenen Jahren für sich entdeckt hatte. "Nicky liebte es, sein enthusiastisches Talent mit seiner Familie, seinen Freunden und Fans zu teilen. Er war leidenschaftlich, sensibel und unermüdlich im Drang zu erschaffen. Diejenigen, die ihn wirklich kannten, verstanden, dass seine Kunst eine der reinsten Reflexionen dessen war, wer er war", erklärten die Angehörigen. Weiter hieß es: "Es ist kein Geheimnis, dass Nicholas in der Vergangenheit Probleme hatte, aber er nahm Medikamente und war in Behandlung, um seine Diagnose zu managen, und er war zum Zeitpunkt seines Todes optimistisch über die Zukunft." Die Familie bat um Privatsphäre, während sie den Verlust betrauert.

Nicholas wurde vor allem durch seine Rolle als Xander Harris in der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" bekannt, in der er über alle sieben Staffeln hinweg zu sehen war. Neben dieser ikonischen Rolle war er auch in Produktionen wie "Coherence", "Psycho Beach Party" und der Serie "Criminal Minds" zu sehen. Gesundheitlich hatte Nicholas in den vergangenen Jahren mehrfach mit Rückschlägen zu kämpfen. Vor wenigen Jahren hatte er öffentlich gemacht, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und bei ihm ein angeborener Herzfehler sowie das Cauda-Equina-Syndrom diagnostiziert worden waren. Letztere Erkrankung machte mehrere Wirbelsäulenoperationen notwendig.

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Getty Images Nicholas Brendon bei der Buchpremiere von "Ms. In The Biz" in West Hollywood, 9. Februar 2015

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Getty Images James Marsters, Dean Valentine, Nicholas Brendon, Michelle Trachtenberg und Amber Benson, November 2001

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Kevin Winter / Getty Nicholas Brendon bei einer Promi-Party in Santa Monica