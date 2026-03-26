Tod von Nicholas Brendon: Kein Verdacht auf Fremdeinwirkung

Am 20. März wurde Nicholas Brendon (†54) tot aufgefunden: Bisher deutet alles auf einen natürlichen Tod hin. Wie der zuständige Gerichtsmediziner Todd Zeiner nun gegenüber dem Magazin Us Weekly erklärte, wurde der Schauspieler von einem langjährigen Freund leblos in dessen Haus in Putnam County aufgefunden. Der Freund hatte die Nacht zuvor bei Nicholas verbracht, um sich um ihn zu kümmern. Der Gerichtsmediziner berichtete, dass Nicholas "so positioniert war, als würde er schlafen", als die Rettungskräfte eintrafen.

In einem Statement erklärte der Gerichtsmediziner, es gebe "keine Anzeichen für Fremdeinwirkung, und nichts am Fundort deutete darauf hin, dass der Tod etwas anderes als natürlich war". Zudem gehe man davon aus, dass der Zeitpunkt des Todes kurz vor dem Auffinden lag. Die Ermittler werten aktuell noch Autopsie- und Toxikologie-Ergebnisse aus, der genaue Befund steht also noch aus. Außerdem werden auch zuletzt veröffentlichte Videos des Schauspielers gesichtet, um mögliche Hinweise auf eine vorherige Erkrankung zu bekommen. Bekannt ist, dass Nicholas bereits 2022 einen Herzinfarkt erlitten hatte und bei ihm ein angeborener Herzfehler festgestellt worden war.

Nicholas wurde durch seine Rolle als Xander Harris in der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" bekannt, die von 1997 bis 2003 sieben Staffeln lang lief. Seine Familie hatte nach seinem Tod mitgeteilt, dass er sich in Behandlung befunden und Medikamente genommen habe, um seine Diagnose zu bewältigen. Neben "Buffy" war Nicholas auch in Filmen wie "Psycho Beach Party" und "Coherence" sowie in Serien wie "Kitchen Confidential" und "Criminal Minds" zu sehen.

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Nicholas Brendon, Schauspieler

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Getty Images James Marsters, Dean Valentine, Nicholas Brendon, Michelle Trachtenberg und Amber Benson, November 2001

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