Stolzer Papa: Oliver Pochers Sohn feiert einen Meilenstein

Oliver Pocher (48) zeigt sich von einer ungewohnt zärtlichen Seite und plaudert vor laufender Kamera über einen besonderen Moment aus dem Leben seines Sohnes. In einem Format auf seiner eigenen App Pocher.Club spricht der Comedian offen über seinen Nachwuchs, der gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. "Das Interessanteste in dieser Woche für meinen größeren Sohn war, dass er die Seepferdchen-Prüfung hatte und bestanden hat", erklärt der 48-Jährige stolz. Fernab seiner üblichen öffentlichen Attacken gegen Promis präsentiert sich Oliver dabei als liebevoller Familienpapa und freut sich sichtlich für sein Kind.

Besonders rührend findet der Fünffachvater, wie sein Sohn mit seinem frisch erworbenen Abzeichen umgeht. "Glückwunsch nochmal! Das ist einfach niedlich zu sehen, wie mein Sohn zu jedem rennt und stolz sein Abzeichen zeigt, weil es sein erstes Abzeichen ist, das er hat", schwärmt Oliver in dem Video und ergänzt: "Wie er mit dem Abzeichen in der Hand einschläft und das die ganze Zeit festhält."

Damit zeigt Oliver eine ganz andere Seite von sich. Sonst sorgt der Comedian eher mit Seitenhieben gegen seine Ex-Frauen oder Kollegen für Schlagzeilen. Am Rande des Deutschen Filmballs in München ließ er gegenüber der Zeitschrift Neue Post durchblicken, dass er aktuell nicht an eine weitere Hochzeit glaube. "Es müsste schon eine Frau sein, bei der ich auch noch etwas erben kann. Es muss jetzt auch mal in die andere Richtung gehen", erklärte Oliver damals mit einem Augenzwinkern.

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Horst Schlämmer sucht das Glück" in der Lichtburg, Essen, 19.03.2026

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026