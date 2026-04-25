Oliver Pocher glaubt an Pietros Liebescomeback mit Laura

Im Podcast "Patchwork Boys" wird es für Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) überraschend privat: Die beiden sprechen offen über Pietros Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) und den viel diskutierten Hausdeal. Laura hat das ehemalige gemeinsame Liebesnest komplett übernommen. Dort lebt sie nun mit den Söhnen Amelio und Leano. Pietro selbst wohnt vorübergehend bei Oliver in Köln. Pietro versucht, sachlich zu bleiben. "Ich glaube, wir sind uns gut einig geworden." Doch dann sorgt Oliver mit Seitenhieben und einer eindeutigen Zukunftsprognose für Gesprächsstoff.

Comedian Oliver zog einen pikanten Vergleich: Der Hausdeal sei so, "als wenn die Frau von Cristiano Ronaldo ihm ein Auto schenkt (...) von seinem Geld". Pietro wies die Sticheleien seines Kumpels aber zurück und stellte klar: "Die verdient ihr eigenes Geld." Laura ist als Influencerin aktiv und hat sich mit knapp einer Million Followern auf Instagram eine eigene Reichweite aufgebaut. Als Oliver weiter nachhakte, bat Pietro ihn schließlich: "Olli, bring mich hier nicht in Bredouille." Was die Trennung selbst betrifft, zeigte sich Pietro im Podcast genervt von Kommentaren, die ein baldiges Liebescomeback andeuten. Oliver hingegen sieht das ganz anders – er ist überzeugt: "Ach, das ist doch nur Clickbaiting, ihr kommt schon wieder zusammen." Als Beleg führte er den gemeinsamen Familienurlaub des Ex-Paares auf Mauritius Anfang März an.

Ob die Männer-WG von Oli und Pietro eine Zukunft hat? Fraglich! Denn Pietro teilte zuletzt Bilder einer Grundstücksbesichtigung mit seinen Followern auf Instagram. Er möchte zwei Fertighäuser errichten lassen – eines für sich selbst und eines für einen Mieter oder eine Mieterin. Auch ein Pool sei geplant. Stress macht sich der DSDS-Gewinner nicht. "Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte." Oliver sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als der Streit zwischen ihm und Fitness-Influencer Christian Wolf (30) eskalierte. Oliver erschien als Christian verkleidet auf der Fitnessmesse FIBO in Köln. Und prompt schmissen ihn Christians Securityleute raus. "Ich wurde gleich im Nacken angepackt. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Gott sei Dank haben wir alles gefilmt", erzählte Oliver Bunte. Die Aufnahmen hat er bestimmt auch mit Freund Pietro geteilt.

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Hannes Magerstaedt/Getty Images, Action Press Collage: Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

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Instagram / christianwolf, ActionPress / Panama Pictures Christian Wolf und Olli Pocher