"Yellowstone"-Dreh: Kelly Reilly in Panik wegen echter Wölfe

Kelly Reilly (48) öffnet den Vorhang für die härtesten Momente hinter den Kulissen von "Yellowstone" – und erzählt, wie nah die Hit-Serie der Wildnis wirklich kam. Die Schauspielerin, die Fanliebling Beth Dutton verkörperte, berichtet, dass sie bereits in der ersten Staffel für eine Szene betrunken auf ein echtes Wolfsrudel zurennen musste – ein Drehmoment, der ihr den Atem stocken ließ. "Ich dachte mir: 'Glaubt ihr nicht, dass ihre innersten Instinkte durchkommen könnten, wenn eine Frau mit einer Whiskey-Flasche auf sie zurennt?'", merkte Kelly gegenüber dem Magazin People an. Gedreht wurde in den USA, über fünf Jahre hinweg, oft mit echten Tieren und ohne Stunt-Doubles an ihrer Seite. Mit im Team: echte Wölfe, echte Pferde – und später noch deutlich giftigere Besucher.

Denn die Produktion setzte kompromisslos auf Authentizität und schickte den gesamten Cast vorab ins Cowboy-Camp, damit alle glaubhafte Ranch-Arbeit abliefern konnten. Als die Dreharbeiten für Staffel fünf nach Texas zogen, veränderte sich die Gefahr schlagartig. "Es gibt viel mehr Schlangen in Texas", schilderte Kelly. Das Produktionsteam engagierte einen Schlangen-Experten, der rund um die Drehorte große Klapperschlangen und Taranteln aufspürte. Für zusätzliche Sicherheit an besonders heiklen Tagen sorgten vorausschauende Maßnahmen: Bei der Wolf-Szene etwa lagen "unsichtbare Schnüre" bereit, die die Tiere im Notfall stoppen sollten. "Keine Sorge, wir haben diese unsichtbaren Schnüre, falls sie auf dich zurennt, werden die sie zum Stolpern bringen", habe man ihr versichert. Am Ende ging alles gut aus – keine Verletzungen, dafür eine Serie, die mit ihrer rauen Echtheit zum Straßenfeger wurde und nach fünf Staffeln im Dezember 2024 Rekorde brach.

Doch wie ging es für Kelly nach dem "Yellowstone"-Aus weiter? Die Schauspielerin startete gleich mit zwei neuen Projekten durch. Im Film "Last Meals" ist sie an der Seite von Samuel L. Jackson (77) und Boyd Holbrook (44) zu sehen. Die Geschichte dreht sich um einen ehemaligen Koch des Weißen Hauses, der die letzten Mahlzeiten für Gefängnisinsassen zubereitet – und unerwartet aufgedeckte Verbindungen sucht. Kelly übernahm die Rolle der Hannah, die gemeinsam mit den anderen Hauptfiguren gegen Korruption im Strafvollzug kämpfte. Parallel dazu feierte die Krimi-Serie "Under Salt Marsh" Premiere.

LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

Getty Images Kelly Reilly, britische Schauspielerin

Getty Images Kelly Reilly, "Yellowstone"-Star

