Formel-1-Star Fernando Alonso wird wohl erstmals Vater

Fernando Alonso (44) im Papaglück! Der Rennfahrer soll zum ersten Mal Vater geworden sein. Sein Team kündigte zunächst nur eine verspätete Anreise zum Grand Prix in Japan an. In einem Statement auf X heißt es: "Fernando wird an diesem Wochenende aus familiären Gründen etwas später anreisen und nicht am Pressetag teilnehmen. Es ist alles in Ordnung und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein." Gegenüber der BBC wurden schließlich die Hintergründe für das Fehlen des gebürtigen Spaniers enthüllt: Seine Partnerin Melissa Jiménez soll kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes stehen – möglicherweise ist es sogar schon auf der Welt. Eine Bestätigung des Paares steht noch aus.

Dass Fernando und Melissa Eltern werden, wurde bereits im November vergangenen Jahres bekannt. Die Neuigkeiten veröffentlichte Sky Italia, nachdem beim Rennen in Katar bereits viele Spekulationen im Umlauf waren. Für die beiden ist es das erste gemeinsame Kind. Melissa brachte noch drei weitere Kinder mit in die Beziehung. Diese stammen aus ihrer Ehe mit dem Fußballer Marc Bartra (35). Die beiden halten ihr Privatleben allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Kennengelernt haben sie sich wohl an der Rennstrecke, denn während Fernando seit Jahren als Formel-1-Profi an den Start geht, begleitet Melissa die Rennen als Journalistin für das spanische DAZN.

Es ist wenig verwunderlich, dass Fernando seine Beziehung zu Melissa so gut es geht aus dem Rampenlicht hält. Seine letzte angebliche Romanze sorgte immerhin für jede Menge Medienwirbel: Der 44-Jährige soll zuvor Popstar Taylor Swift (36) gedatet haben. Nach seiner Trennung von der Moderatorin Andrea Schlager (43) brachten Klatsch-Medien die Spekulation in Umlauf, Taylor date den Sportler schon seit einiger Zeit abseits der Öffentlichkeit. Auf der Website Deuxmoi hieß es: "Spanische Magazine haben über Taylor und den Formel-1-Fahrer Fernando Alonso berichtet. Angeblich trifft sich das Paar schon seit einer Woche." Die Verbindung sei aber nichts Ernstes. Bestätigt wurde die Liaison aber nie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer