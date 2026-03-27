Fernando Alonso (44) bestätigt Geburt seines ersten Kindes

Fernando Alonso (44) ist mit 44 Jahren zum ersten Mal Vater geworden. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister bestätigte die Geburt seines ersten Kindes jetzt am Rande des Grand Prix von Japan gegenüber dem Streamingdienst DAZN. "Für die Mutter und das Baby ist alles gut gelaufen. Es ist ein sehr glücklicher und besonderer Moment", erklärte der Spanier. Seine Partnerin Melissa Jimenez, die ebenfalls für DAZN arbeitet, hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Aufgrund der Geburt war Fernando verspätet nach Suzuka gereist und hatte den offiziellen Medientag am Donnerstag im Fahrerlager verpasst.

Auch am Freitag musste der Aston-Martin-Pilot zunächst auf das erste Training verzichten. Stattdessen übernahm der US-Amerikaner Jak Crawford seinen Wagen für das Auftakttraining. Erst zum zweiten Training saß Fernando wieder selbst in seinem Auto. "Ich habe Jetlag, weil ich morgens angekommen bin. Wir werden früh schlafen gehen, weil ich die Nacht in Europa ausgelassen habe", erzählte der Rennfahrer vor dem dritten Grand Prix des Jahres. Trotz der Strapazen zeigte er sich glücklich über den besonderen Moment: "Man kann sich nie etwas vorstellen, es kommt, wie es kommt. Man hat Stress und macht sich Sorgen, dass alles gut geht."

Für Melissa ist es bereits das vierte Kind. Die 38-jährige Journalistin hat aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Dortmunder Fußballprofi Marc Bartra (35) bereits zwei Töchter und einen Sohn. Fernando ist im Fahrerlager mit seiner neuen Vaterrolle nicht allein. Auch der Deutsche Nico Hülkenberg (38), der viermalige Weltmeister Max Verstappen (28) und dessen ehemaliger Teamkollege Sergio Perez haben bereits Nachwuchs. Zunächst hatte Fernandos Team die verspätete Anreise nach Japan aus familiären Gründen angekündigt, ohne weitere Details zu nennen.

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