Jeffrey Epsteins Tod: Bericht deckt grobe Fahrlässigkeit auf

Der Tod von Jeffrey Epstein (†66) sorgt weiterhin für Aufsehen. Ein aktuell veröffentlichter Bericht des US-Justizministeriums bringt alarmierende Details ans Licht, die zeigen, unter welchen Umständen der verurteilte Sexualstraftäter am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center ums Leben kam. Jeffrey wartete zu diesem Zeitpunkt auf seinen Prozess wegen Menschenhandelsvorwürfen. Die Ermittler fanden in seiner Zelle übermäßig viele Bettlaken, Decken und Kleidungsstücke vor. Wie es in dem Bericht heißt, waren einige dieser Textilien zerrissen worden, um daraus Schlingen zu fertigen. Der Gerichtsmediziner der Stadt stufte Epsteins Tod später als Suizid durch Erhängen ein.

Der Bericht des Justizministeriums aus dem Jahr 2023 listet erhebliche Versäumnisse der Gefängnisbehörden auf. Besonders brisant: Jeffrey saß in seiner Zelle allein, nachdem sein Zellengenosse am 9. August, einen Tag vor seinem Tod, verlegt worden war. Laut dem Dokument wurde jedoch "keine Maßnahme ergriffen, um sicherzustellen, dass Epstein ein neuer Zellengenosse zugeteilt wurde". Noch gravierender waren die Mängel bei den Sicherheitskontrollen. Nach etwa 22.40 Uhr wurden die vorgeschriebenen halbstündigen Kontrollrunden nicht mehr durchgeführt. Der Bericht hält fest, dass "Kontrollzettel und Rundenscheine gefälscht wurden, um vorzutäuschen, dass sie durchgeführt worden waren". Am Morgen des 10. August fanden die Wärter Tova Noel und Michael Thomas den Unternehmer tot in seiner Zelle vor. Michael schnitt die orangefarbene Schnur durch, die vermutlich von einem Hemd oder Bettlaken stammte und begann mit der Wiederbelebung. Doch es war bereits zu spät.

Nach Epsteins Tod wurden beide Aufseher wegen Urkundenfälschung und Verschwörung angeklagt. Tova und Michael bezeichneten sich selbst als "Sündenböcke" für das systemische Versagen innerhalb des Bundesgefängnissystems. Im vergangenen Jahr genehmigte ein Richter eine Vereinbarung zur aufgeschobenen Strafverfolgung für die beiden Wärter. Diese ermöglicht es ihnen, einer Verurteilung und Strafe zu entgehen, sofern sie bestimmte Bedingungen einhalten. Jeffrey Epstein war ein Finanzinvestor, der über Jahre hinweg ein Netzwerk des Missbrauchs aufgebaut hatte und mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung in Verbindung stand. Sein Tod löste zahlreiche Verschwörungstheorien aus, da viele Menschen an der offiziellen Darstellung eines Suizids zweifelten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein und Bill Clinton bei einem gemeinsamen Abendessen auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto