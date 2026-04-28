Royal-Party ohne Mette-Marit: Expertin schiebt es auf Eklat

Am 30. April feiert der schwedische König Carl Gustaf (79) seinen 80. Geburtstag – und auch die norwegische Königsfamilie ist dabei. König Harald V. (89), Königin Sonja (88) und Kronprinz Haakon (52) reisen nach Stockholm, wie das schwedische Blatt Aftonbladet berichtet. Kronprinzessin Mette-Marit (52) hingegen wird bei den Feierlichkeiten wohl fehlen. Das ist diesmal besonders brisant, denn unter den Gästen ist auch Großherzog Guillaume von Luxemburg – und der spielt in einem aktuellen Skandal rund um die norwegische Kronprinzessin eine Rolle. In E-Mails, die im Zuge der Veröffentlichung von Dokumenten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) ans Licht kamen, hatte Mette-Marit Guillaumes Hochzeit im Jahr 2012 als "langweilig" bezeichnet. "Es war wie ein alter Film, in dem man weiß, dass die Figuren nicht allzu lange bleiben werden", schrieb sie damals in der Korrespondenz mit dem Verstorbenen.

Unter diesen Umständen hat das bevorstehende Treffen der norwegischen Royals mit Guillaume ein besonderes Geschmäckle. Tove Taalesen, Königshausexpertin und ehemalige Palastangestellte, erläuterte gegenüber Dagbladet die Brisanz der Situation: "Das ist eine Situation, deren Tragweite alle Beteiligten verstehen, auch wenn niemand sie laut aussprechen wird", resümierte sie. "Wenn die norwegische Königsfamilie anlässlich von Carl Gustafs Geburtstag auf andere europäische Königshäuser trifft, während die Epstein-Affäre noch frisch im Gedächtnis ist, ist das offensichtlich heikel." Gleichzeitig betonte sie, dass die Royals absolut professionell auftreten würden: "Es wird keine peinliche Stille geben. Das Lächeln sitzt, die Händedrücke sind warm, die Gespräche höflich. Aber der Elefant steht mitten im Raum – alle wissen es, aber niemand spricht es an."

Dass Mette-Marit dem Geburtstagstreffen fernbleibt, sieht Tove nicht als Zufall. "Dass Mette-Marit nicht teilnimmt, ist an sich schon bezeichnend. Offiziell geht es um ihre Gesundheit, und das ist ein realer Faktor. Aber man kann das Timing schwer ignorieren", räumte die Expertin ein. Die Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose, einer ernsthaften Erkrankung, die sich zuletzt laut Dagbladet verschlechtert hat. Neben der Epstein-Affäre belastet die norwegische Königsfamilie derzeit auch ein Strafverfahren gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29), in dem bislang noch kein Urteil gesprochen wurde. Gegenüber dem norwegischen Sender NRK erklärte Mette-Marit, dass sie sich für ihre Aussagen bei den Betroffenen entschuldigt habe, wollte die Angelegenheit rund um die Luxemburger Hochzeit aber nicht weiter kommentieren.

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Imago Mette-Marit feiert den Verfassungstag in Skaugum in Asker, Norwegen

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Instagram / kungahuset König Carl XVI. Gustaf von Schweden 2026

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026