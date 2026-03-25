Jennifer Garner produziert ein Reboot von "30 über Nacht"

Jennifer Garner (53) kehrt zu einem ihrer bekanntesten Filme zurück – allerdings diesmal nicht vor, sondern hinter der Kamera. Netflix arbeitet an einem Reboot von "30 über Nacht", der romantischen Komödie aus dem Jahr 2004, in der die Schauspielerin einst die Hauptrolle spielte. Wie das Magazin Deadline berichtet, wird Jennifer nun als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt sein. In den Hauptrollen sind Emily Bader und Logan Lerman (34) zu sehen, die Regie übernimmt Brett Haley. Details zur Handlung des Reboots wurden bisher noch nicht preisgegeben und bleiben streng unter Verschluss.

Für Regisseur Brett ist die Arbeit an dem Projekt eine besondere Ehre, wie er gegenüber Deadline erklärte: "'30 über Nacht' ist einer dieser seltenen, perfekten Filme. Witzig, emotional, zutiefst menschlich, mit unvergesslichen Auftritten von Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Judy Greer. Ich bin ein langjähriger Fan, daher ist die Übernahme dieser Neuinterpretation mit einer enormen Verantwortung verbunden." Dass Jennifer als ausführende Produzentin mit an Bord ist, sei für ihn "besonders bedeutsam". Brett freut sich zudem auf die erneute Zusammenarbeit mit Emily, mit der er bereits für den Netflix-Hit "People We Meet on Vacation" vor der Kamera stand. Der Film befand sich vier Wochen lang in den globalen Top 10 des Streamingdienstes.

Der Originalfilm "30 über Nacht" erzählte die Geschichte von Jenna Rink, die sich nach einer demütigenden Geburtstagsparty wünscht, endlich erwachsen zu sein – und am nächsten Morgen als 30-jährige Modemagazin-Redakteurin aufwacht. Jennifer spielte damals die erwachsene Version der Protagonistin an der Seite von Mark, der ihren Jugendfreund Matty verkörperte. Der Film spielte weltweit rund 83 Millionen Euro ein und wurde zu einem Kultklassiker. Der Hype war so groß, dass Jennifers Kinder den Film immer wieder ungewollt auf Übernachtungspartys von Freunden sehen mussten. Erst im vergangenen September feierte zudem eine von Jennifer produzierte Musical-Adaption des Films im Manchester Opera House Weltpremiere.

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Jennifer Garner in "30 über Nacht"

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ActionPress/ United Archives GmbH Jennifer Garner und Mark Ruffalo in "30 über Nacht"

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Getty Images Logan Lerman bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles