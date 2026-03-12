Vor dem Ruhm: Jennifer Garner war Hostess in NYC

Jennifer Garner (53) arbeitete lange vor ihrem Durchbruch als Hollywoodstar als Hostess in einem Restaurant in New York City. Die Schauspielerin zog 1995 nach New York, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben und hielt sich mit mehreren Nebenjobs über Wasser, darunter Babysitting und eben die Arbeit im Restaurant. Im Podcast "Dish from Waitrose" plauderte sie nun über diese Zeit und verriet pikante Details aus ihrem damaligen Arbeitsalltag. Zu ihren Aufgaben gehörte es, sonntags mit dem Taxi bei H&H Bagels mehrere Dutzend Bagels für den Brunch abzuholen. Während sie wartete, bekam sie selbst sogar frisch gebackene Bagels aus dem Ofen geschenkt. "Ich stand einfach da und aß einen nach dem anderen", erinnerte sich Jennifer.

Doch die Schauspielerin musste noch ganz andere Aufgaben übernehmen. "Ich musste das Restaurant 'merchandisen'. Ich musste die schönen Menschen in einem bestimmten Bereich platzieren", erzählte sie dem verblüfften Moderator Nick Grimshaw (41). Besonders Stammgast Steve Martin (80) bekam stets eine Sonderbehandlung. "Steve Martin kam rein, und er hatte einen Tisch, den er mochte, das war Tisch Nummer fünf", so Jennifer. Wenn der Schauspieler auftauchte, musste die damals 22-Jährige zu den Gästen gehen und ihnen mitteilen, dass sie an die Bar versetzt werden. "Ich sagte: 'Ich versetze euch an die Bar und kaufe euch ein paar Calamari, das geht auf mich.' Und die Leute sagten dann: 'Warte, ich bin mitten bei einem Date und du versetzt mich?!' Ja, das tat ich", schilderte sie die unangenehmen Situationen.

Jennifer begann 1995 mit ersten Auftritten vor der Kamera, ihr Durchbruch kam jedoch erst 2001 mit der Rolle der Sydney Bristow in der ABC-Serie "Alias". Heute ist sie unter anderem für Filme wie "Plötzlich 30" und "Juno" bekannt und steht aktuell für die Apple-TV-Serie "The Last Thing He Told Me" vor der Kamera. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere hat die Restaurant-Zeit sie geprägt. "Ich hatte mehr Albträume über meine Tage als Hostess, mehr Arbeitsalbträume, als ich jemals Schauspieler-Albträume hatte", gestand sie im Podcast. Die Arbeit im Team sei für sie aber "so hilfreich" gewesen und habe sie gelehrt, sich als Teil eines größeren Ganzen zu sehen.

Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

Getty Images Steve Martin, Oktober 2016

Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

