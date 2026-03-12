Jennifer Garner über härteste Herausforderungen als Mutter

Jennifer Garner (53) hat sich gegenüber Bild zu den größten Herausforderungen als Mutter geäußert. Die Schauspielerin, die drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) hat, machte dabei deutlich, dass ihre Rolle als Mutter für sie im Leben oberste Priorität hat. "Im Moment würde ich sagen: Muttersein definiert mich mehr als alles andere", erklärte sie dem Blatt anlässlich eines Interviews zur zweiten Staffel der Serie "Beschütze sie". Die 53-Jährige ist Mutter der drei gemeinsamen Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14). Besonders schwer sei es, wenn die Kinder älter werden und man lernen muss, Kontrolle abzugeben.

"Am Anfang gibt es viel Reibung – gerade mit Teenagern. Man stößt aneinander, man kämpft um Nähe, um Vertrauen. Und eines Tages merkt man: Jetzt geht es nicht mehr darum, alles zu kontrollieren", so Jennifer gegenüber der Zeitung. Es gehe darum zu sagen: "Ich bin hier. Du darfst wachsen. Du darfst gehen. Aber ich bleibe." Dieses Loslassen und trotzdem Schutz geben sei für sie "die schwierigste und zugleich stärkste Form von Muttersein". In ihrer Serie spielt sie die Rolle der Hannah, die eine enge Beziehung zu ihrer Stieftochter Bailey aufbaut und ebenfalls erlebt, wie sich die Mutterrolle verändert, wenn Kinder größer werden.

Jennifer und Ben gaben einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag im Juni 2015 ihre Trennung bekannt. Die beiden hatten im Juni 2005 geheiratet, sechs Monate vor der Geburt ihrer ersten Tochter Violet im Dezember desselben Jahres. Trotz einer schwierigen Trennung blieben die beiden Schauspieler freundschaftlich verbunden und teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder. Wenn es um ihre Liebsten geht, kennt die Schauspielerin keine Grenzen, wie sie selbst sagt: "Wenn jemand, den ich liebe, Hilfe braucht, handle ich. Ich habe keine Angst, da reinzugehen." Sie beschreibt sich selbst als Macherin, die für ihre Menschen alles tun würde.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013