Lisa Kudrow packt aus: So seltsam wirkt Botox auf sie

US-Schauspielerin Lisa Kudrow (62) spricht offen über ungewöhnliche Nebenwirkungen nach Botox-Behandlungen und zieht eine klare Konsequenz: Für sie ist mit Schönheits-Eingriffen jetzt Schluss. In einem neuen Gespräch mit dem Hollywood Reporter erzählte die 62-Jährige, dass ihre Augen nach den Injektionen "entzündet" gewesen seien. "Ich glaube, es hat zu meiner Augenreizung und diesem seltsamen Muster auf meiner Stirn beigetragen, also bin ich jetzt wahrscheinlich sowieso fertig damit", sagt Lisa. Die TV-Ikone hatte erst rund um ihren 60. Geburtstag mit Botox-Injektionen begonnen. Die Daily Mail berichtet zudem, dass Lisa derzeit für die dritte Staffel von "The Comeback" wirbt, die am 22. März bei HBO startet. Darin spielt sie eine alternde Schauspielerin, die in einer von KI geschriebenen Sitcom landet.

Lisa gab zudem Einblicke in ihr Verhältnis zum Älterwerden. "Ich habe Angst davor, mich eines Tages so zu sehen, wie meine Großmutter aussah, aber ich freue mich darauf, ältere Rollen zu spielen", sagt sie dem Hollywood Reporter. Schon 2024 erklärte sie im Podcast "Armchair Expert", warum sie weitere Eingriffe meidet: "Ich verurteile niemanden dafür. Viele sehen fantastisch aus, aber ich habe auch Angst, dass ich, wenn es nicht richtig abheilt, älter und verändert aussehe", erklärt die Schauspielerin. Sie sei außerdem überrascht, dass ihre Fans sie noch erkennen. Zu "The Comeback" verriet sie außerdem, dass die neue Season die letzte sein wird – ungeachtet der Reaktionen. "Das Respektvollste, was wir für das Publikum und die Figur tun können, ist, eine dreiteilige Geschichte zu erzählen. Es ist eine Trilogie, und das ist das Ende", sagt sie weiter.

Persönlich hatte Lisa schon früh Erfahrungen mit Veränderungen am eigenen Aussehen gemacht. Als 16-jährige Teenagerin ließ sie sich die Nase operieren – eine Entscheidung, die sie Jahre später laut Medienberichten als "lebensverändernd" beschrieb. "Ich ging in meinem Kopf von hässlich zu nicht hässlich", sagte sie gegenüber der Saturday Evening Post. Und weiter: "Ich habe es im Sommer vor dem Wechsel an eine neue Highschool gemacht. So gab es viele Menschen, die nicht wissen würden, wie hässlich ich vorher aussah. Das war eine gute, gute, gute Veränderung", erinnerte sich die Schauspielerin. Heute setzt sie in Sachen Beauty auf Zurückhaltung.

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills, 19. März 2026

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Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin